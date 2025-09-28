Suscríbete a
Marc Márquez se proclama campeón del mundo por novena vez

rayo vallecano - sevilla fc

Las cuentas del Sevilla FC pasan por sacar su cara foránea

Los de Matías Almeyda buscarán en Vallecas el tercer triunfo seguido como visitante para subir en la tabla

Kike Salas y Nianzou, ausencias en la lista de convocados del Sevilla FC

Alexis Sánchez, en un entrenamiento del Sevilla
Samuel Silva

Tras la pesada digestión de la derrota ante el Villarreal, reivindicación de Matías Almeyda incluida, el Sevilla visita Vallecas en busca de esa mejor versión que viene ofreciendo lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán. Dos triunfos seguidos ante el Girona y el Alavés le ... hicieron cuadrar los números a este equipo que sigue sin ganar como local y que ahora buscará ese tercero que le haga mantener las cuentas. Una versión foránea donde reluce el sello que Almeyda le ha impuesto a su equipo, con la intensidad y la presión en campo rival por bandera.

