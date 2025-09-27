Alineaciones probables del Rayo - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Los futbolistas del Sevilla, en una sesión de trabajo de esta semana en la ciudad deportiva

Bloqueado en Nervión, donde no halla la llave para sumar esos triunfos tan necesarios como anfitrión, el Sevilla FC vuelve a comparecer a domicilio este domingo y lo hará visitando el Estadio de Vallecas para medirse al Rayo Vallecano en partido de la 7ª jornada de LaLiga EA Sports. Para los franjirrojos, será este choque la antesala de su debut en la fase de liga de la Conference y, para el Sevilla, la oportunidad para demostrar que aprendió de los errores que lo empujaron hasta la derrota frente al Villarreal el pasado martes. Gil Manzano arbitrará el duelo en Vallecas con González Fuertes en el VAR.

Hay una realidad indiscutible: hasta la fecha, el Sevilla de Almeyda ha sido más productivo fuera de casa que en Nervión. Dio buena imagen en Bilbao pese a la derrota (3-2), venció al Girona dejando su arco a cero (0-2) y, tras un partido tan trabajado como bien competido en cada minuto, sacó adelante el duelo contra el Alavés en Mendizorroza (1-2) gestionando mucho mejor esa ventaja que el punto que tuvo en sus manos el pasado martes hasta el minuto 86. En casa, sin embargo, no carbura: perdió con el Getafe (1-2), igualó con el Elche (2-2) y cayó, como quedó escrito, ante el potente Villarreal (1-2) tras un planteamiento y una dirección de partido por parte de Almeyda que generaron mucho debate.

El posible once del Sevilla ante el Rayo

Nianzou, que permanecerá de baja entre dos y tres semanas, Alfon y Kike Salas, que no ha podido ejercitarse esta semana, causan baja en la expedición nervionense. Tampoco viajó Jordán. Se desplaza el Sevilla hasta la capital de España con esta relación de convocados: Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Ramón Martínez, Cardoso, Marcao, Azpilicueta, Castrín, Gudelj, Mendy, Agoumé, Suazo, Oso, Sow, Manu Bueno, Januzaj, Ejuke, Peque, Vargas, Alexis, Isaac y Akor Adams. Tras la rotación masiva para recibir al Villarreal, el once del Sevilla es una verdadera incógnita en realidad, aunque podría acercarse al que salió en Vitoria.

Alineaciones probables del Rayo - Sevilla Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Castrín, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Alexis, Isaac.

Vlachodimos se mantendría entre palos, Carmona volvería al lateral derecho y Suazo seguiría en el izquierdo. En el eje defensivo, Azpilicueta y Marcao parecen fijos y Castrín, la alternativa a los lesionados Nianzou y Kike Salas. Mendy y Agoumé volverían al doble pivote y Vargas, a la titularidad, como Isaac Romero. Bailaría la última pieza. Podría ser para Sow, autor del gol contra el Villarreal, pero también para Alexis e incluso Januzaj, en función de si Almeyda opta por reforzar el centro del campo, el ataque o abrir el campo mediante el desequilibrio del belga y su capacidad para filtrar pases. En su estudio del partido, el argentino debería considerar las virtudes del Rayo, un equipo muy vertical, y las particularidades de Vallecas, donde la pelota va de un área a otra con mucha velocidad.

El posible once del Rayo ante el Sevilla

El Rayo Vallecano es un equipo bien armado que juega un buen fútbol con Íñigo Pérez y, con independencia de los resultados (suma siete puntos), compite siempre, en todos los campos. Viene de caer en el Metropolitano pero poniendo contra las cuerdas al Atlético de Madrid, al que ganaba por 1-2 en el minuto 87. Tiene el conjunto rayista las bajas de Luiz Felipe, Mumin y la posible de Nteka, dos centrales y un punta, aunque suficientes recursos por la versatilidad de algunos de sus hombres para cubrir esas ausencias con garantías.

Alineaciones probables del Rayo - Sevilla Rayo Vallecano Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Espino; Óscar Valentín, Pedro Díaz; Álvaro García, Isi, De Frutos; Camello.

En cuanto al posible once, el argentino Batalla es fijo entre palos y Ratiu y Espino estarían en los dos laterales derecho e izquierdo, respectivamente. Lejeune (ojo a su balón parado) lideraría la defensa junto a Vertrouwd, dejando el centro del campo para Óscar Valentín y Pedro Díaz. Los tres mediapuntas serían Álvaro García, Isi y De Frutos; y el punta, Camello.