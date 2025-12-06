Alineaciones probables del Valencia - Sevilla de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Tras certificar su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el Sevilla FC quiere retomar la senda de la victoria en LaLiga, donde acumula cinco derrotas en sus últimos seis partidos. Tendrá la oportunidad este domingo (16.15 ... horas), con motivo de la 15ª jornada, cuando a los sevillistas les toca visitar Mestalla para medirse a un Valencia CF que se clasificó de forma agónica el pasado jueves para la siguiente ronda copera.

En los últimos dos meses, los únicos dos partidos que han logrado ganar a domicilio los nervionenses fueron ante equipos de menor categoría en la Copa, ante el Toledo (1-4) y el Extremadura (1-2), mientras que en la competición doméstica cayeron ante la Real Sociedad (2-1), el Atlético de Madrid (3-0) y el Espanyol (2-1). En cuanto a su rival de este domingo, las únicas tres victorias que ha logrado el Valencia este curso en LaLiga han sido como local (3-0 al Getafe, 2-0 al Athletic y 1-0 al Levante).

La posible alineación del Sevilla ante el Valencia

Ninguna de las lesiones que padecen los cinco jugadores que copan la enfermería sevillista actualmente tenían un plazo de recuperación tan repentino como para llegar a este choque en Mestalla. Con lo cual, Matías Almeyda seguirá sin poder contar con los lesionados Nianzou, Rubén Vargas, Januzaj, Gabriel Suazo y Marcao, quienes tampoco estuvieron el pasado jueves ante el Extremadura. A ellos se suman Juanlu, quien fue sustituido en Almendralejo por problemas musculares, y Kike Salas, por una sobrecarga en el pubis. Isaac Romero, por sanción, y Álvaro Fernández, por decisión técnica, son otros que no figuran en la convocatoria.

La posible alineación del Sevilla ante el Valencia Sevilla FC Vlachodymos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Oso; Mendy, Agoumé, Peque; Alexis, Alfon y Akor.

Al técnico argentino del Sevilla no le queda otra que reconfigurar su defensa por las bajas que padece en su plantel. Asimismo, realizaría varias rotaciones en el once tras las modificaciones que ya hizo el pasado jueves en la Copa ante el Extremadura.

La posible alineación del Valencia ante el Sevilla

Por su parte, el Valencia llega a este partido frente al Sevilla únicamente con la baja de Diakhaby, por una lesión en los isquiotibiales. De esta forma, Carlos Corberán dispondrá de un gran fondo de armario para este choque liguero, teniendo además en cuenta que recupera a Tárrega, quien no fue convocado el jueves ante el Cartagena por una sobrecarga muscular.

La posible alineación del Valencia ante el Sevilla Valencia CF Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Javi Guerra, Pepelu, Almeida; Diego López, Rioja y Hugo Duro.

El técnico che remodelaría casi al completo la formación de inicio con respecto a la que sacó el jueves en la Copa, de forma que apostaría por su once de gala en LaLiga.