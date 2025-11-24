Espanyol - Sevilla FC: El Sevilla vuelve a tropezar contra sí mismo (2-1)

Pensará el Sevilla que es injusto, que el fútbol no le dio en Barcelona el premio que merecía. Y puede que tenga hasta razón. Sin embargo, en este deporte sólo valen los goles y Marko Dmitrovic hizo su noche particular del año para ... amargar a los atacantes del Sevilla en el primer tiempo y ver cómo sus compañeros aprovechaban las dos llegadas del Espanyol en el segundo tiempo, con un Sevilla que no le perdió la cara al encuentro pese a las lesiones y los golpes recibidos. Una nueva derrota, y ya van siete en Liga en 13 jornadas, para quedarse en tierra de nadie y acudir al derbi sin Vargas ni Januzaj, además de esa sensación de que todo es siempre una moneda al aire, donde la cruz pesa un poco más que el lado positivo. Un Sevilla que antes de derrotar a un rival debe superar sus propios miedos y defectos. Vencerse a sí mismo. Y en esas anda Almeyda, sin saber cómo derrotar al propio Sevilla.

Matías Almeyda salía con un once de circunstancias en algunas posiciones. Como no desea jugar con dos centrales izquierdos y ha orillado desde hace semanas a Kike Salas, pues colocaba al joven Castrín de titular, después de darse a conocer a inicios de Liga, cuando las inscripciones aún ahogaban a los sevillistas. En la medular reservaba a Agoumé, mientras que colocaba a Januzaj partiendo desde la banda derecha. Es decir, los recién recuperados se quedaban a la espera de minutos, con el derbi en el horizonte, y la necesidad de recuperar las sensaciones de meses atrás, puesto que este Sevilla de dientes de sierra da un paso al frente y dos atrás. Sin sus referentes en el campo se termina resintiendo, pese a que en muchos momentos dé la sensación de haber construido una máscara guerrera o competitiva que oculta los muchos defectos.

Y en un primer periodo loco, aunque sin goles, el Sevilla demostró esas dos extrañas caras tan antagónicas. Comenzó completamente desubicado, sin saber dónde estaba parado. El Espanyol llegaba en oleadas sobre el área de Vlachodimos, con los mediocentros sin salir a la presión ni ayudar en labores de intendencia a la novedosa pareja de centrales. Carlos Romero y Kike García lo intentaron con lanzamientos cerca del palo. Pero la clara de verdad estuvo en los pies de Pere Milla, quien se quedó mano a mano con el portero del Sevilla para encontrarse con una de las grandes virtudes de Odysseas, que no es otra que aguantar en esa suerte del fútbol. El delantero del Espanyol tenía pase de la muerte, pero eligió finalizar él. A Almeyda se lo llevaban los demonios, tirando los suyos por tierra el trabajo de dos semanas limpias. Y se conectaron.

Comenzó el Sevilla a tocar con inteligencia y rapidez, recuperando más arriba por la buena ubicación de sus piezas. Aparecía la mano del entrenador. Y si los sevillistas no se fueron al descanso por delante en el marcador es porque la ley del ex siempre penaliza a los de Nervión. Dmitrovic se convirtió en el único sostén perico. Primero le detuvo un gran disparo desde fuera del área de un Akor Adams que está opositando seriamente a ser el delantero referencia del Sevilla. Llegarían muchas más ocasiones, así como casi una decena de córners, mostrando un dominio no tan habitual en el Sevilla lejos de su estadio, parecido al primer partido del curso en San Mamés. A los dos minutos del potente cañonazo de Akor, Peque estrellaba un balón en el poste con un disparo colocado desde la frontal. El propio Peque cabeceaba una jugada de estrategia, que sacaba sin saber cómo el meta blanquiazul.

Ficha técnica RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Caros Romero; Urko, Terrats (Roberto, min. 62); Edu Expósito (Pol Lozano, min 62), Pere Milla (Pickel, min. 74), Dolan (Roca, min. 88); y Kike García (Jofre, min. 74).

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Marcao, Suazo; Mendy (Gudelj, min. 71), Sow (Agoumé, min. 71); Januzaj (Ejuke, min. 34), Peque (Alexis, min. 71), Vargas (Alfon, min. 54) y Akor Adams.

Goles 1-0 (min. 48) Pere Milla; 2-0 (min. 84) Roberto; 2-1 (min. 86) Cabrera, en propia puerta.

Árbitro: Sesma Espinosa (C. Riojano). Amonestó a Edu Expósito, Pere Milla, Roberto y Castrín.

Incluso el propio Sevilla reclamó un penalti en un jugadón individual de Rubén Vargas, donde le tocan dentro del área, haciéndole una carga con la cadera, que le impide llegar a la pelota. Jugada gris con más pinta de penalti que de aquí no ha pasado nada. Fuera del área se señalaría con toda seguridad. Todavía debía de llegar la más clara del primer tiempo. Con Ejuke ya en el campo por una nueva lesión de Januzaj, el balón llegaba al segundo palo tras un ataque embarullado en el otro sector del área, llegando libre y botando hacia Suazo, quien encañonaba a portería y sacaba Dmitrovic con las piernas corriendo de un palo a otro, con algo de fortuna. Nadie se lo podía creer en el banquillo andaluz. La pelota no había querido entrar. El partido seguía estando en el aire. Después de todo lo realizado, el botín era mínimo. Y se podía escapar. Cosas del fútbol a la que está más que acostumbrada la parroquia nervionense.

El segundo tiempo no podía comenzar peor para los intereses del Sevilla. En el primer ataque del Espanyol, un centro sobre el segundo palo encontró absolutamente libre de marca a Pere Milla, quien cabeceó con maestría al fondo de la portería, con Juanlu pidiendo ayuda al dejarle marcas por delante y detrás suya. El rival salía con el empuje del primer tiempo y sí agarraba su premio rápido, lo que obligaba a los pupilos de Almeyda a tomar otro camino si querían al menos puntuar. O el mismo que durante media hora del primer acto, pero con más acierto de cara a portería. Y las noticias pasaban de malas a peores. Rubén Vargas caía lesionado y debía ser sustituido. Se perderá el derbi y, posiblemente, numerosos partidos posteriores.

Alfon entraba en el partido y Ejuke era el primero que lo intentaba con un derechazo lejano. El Sevilla ya jugaba contra un muro, revolucionado por el resultado y muy condicionado por esas dos sustituciones por lesión, que dejaban al entrenador con pocas soluciones desde el banquillo al haber gastado dos ventanas. Ejuke fue de los pocos que intentó buscar soluciones de forma individual, demostrando que está en un punto físico algo mejor que lo que se le pudo ver en la segunda parte del curso pasado, donde después de una lesión muscular seria ya no fue el mismo.

Almeyda iba con todo lo que tenía a 20 minutos del final, pese a que el Sevilla no le había perdido la cara al choque. Agoumé, Gudelj y Alexis al campo, por los tres centrocampistas del equipo andaluz. Lo seguía intentado el conjunto de Almeyda, con un Espanyol completamente a la defensiva. Si en un partido de fuerzas igualadas y espacios no encontró el gol, con el rival metido en su portería las oportunidades claras no llegaban, pese a la insistencia de los de rojo, sobre todo jugando por fuera. Pero a este Sevilla le caen los golpes de su propio equipo. Una pérdida en una salida la aprovechó Roberto para clavar un golazo por la escuadra. Parecía ya todo finiquitado, con Almeyda suspirando por ver qué tipo de partido se le había escapado. Sin embargo, al instante acortó distancias el Sevilla en el enésimo córner lanzado, con peinada de Marcao y autogol de Cabrera. Seis de añadido por parte del colegiado. El Sevilla, a la desesperada. Una última jugada con mano en el aire que el VAR despachó en cinco segundos. El Sevilla cae derrotado. Otra vez. Dolido. Llega el derbi. Nunca es un buen momento para este Sevilla.