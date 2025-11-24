Suscríbete a
Espanyol - Sevilla FC: El Sevilla vuelve a tropezar contra sí mismo (2-1)

El Sevilla debió marcharse al descanso por delante en el marcador y dos errores cerca de su portería le condenaron en la antesala del derbi, al que llega dolido en lo emocional y sin Vargas ni Januzaj por lesión

Juanlu y Ejuke se lamentan por un error en el partido contra el Espanyol
Juanlu y Ejuke se lamentan por un error en el partido contra el Espanyol efe
Pensará el Sevilla que es injusto, que el fútbol no le dio en Barcelona el premio que merecía. Y puede que tenga hasta razón. Sin embargo, en este deporte sólo valen los goles y Marko Dmitrovic hizo su noche particular del año para ... amargar a los atacantes del Sevilla en el primer tiempo y ver cómo sus compañeros aprovechaban las dos llegadas del Espanyol en el segundo tiempo, con un Sevilla que no le perdió la cara al encuentro pese a las lesiones y los golpes recibidos. Una nueva derrota, y ya van siete en Liga en 13 jornadas, para quedarse en tierra de nadie y acudir al derbi sin Vargas ni Januzaj, además de esa sensación de que todo es siempre una moneda al aire, donde la cruz pesa un poco más que el lado positivo. Un Sevilla que antes de derrotar a un rival debe superar sus propios miedos y defectos. Vencerse a sí mismo. Y en esas anda Almeyda, sin saber cómo derrotar al propio Sevilla.

