Sevilla FC: Kike Salas se suma a la lista de ausencias para visitar al Valencia

El Sevilla FC pondrá rumbo este sábado a Valencia para enfrentarse mañana en Mestalla al conjunto dirigido por Carlos Corberán. Los equipos se verán las caras en una situación similar y con la necesidad urgente de puntuar de tres para no meterse ... en un lío antes de entrar en los polvorones. Matías Almeyda va notando la presión por primera vez desde que recaló en la capital hispalense tras registrar ocho derrotas en 14 partidos.

Unos datos que no son del todo escalofriantes teniendo en cuenta los 16 puntos que atesora el equipo, que lo mantiene a cuatro del descenso. No obstante, es hora de ir poniéndose la careta de ganador y más aún ante un rival directo como es el Valencia.

El problema es, como viene siendo habitual, la gran cantidad de ausencias que hay en el vestuario sevillista. Kike Salas no ha podido trabajar hoy con el grupo por una sobrecarga en el pubis. Esto, sumado a la lesión de Juanlu confirmada, ya son ocho las bajas confirmadas para este partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga. Vargas, Suazo, Januzaj, Marcao, Nianzou y los canteranos por lesión, e Isaac por sanción, hacen que la lista vaya a ser bastante escueta.

Defensa en cuadro

La zona más sensible es la defensa. Sin Juanlu, Kike Salas, ni Suazo, el entrenador tendrá que colocar a Carmona en la derecha y todo apunta a que Oso ocupará la izquierda. El jugador del filial ha estado este sábado preparando el partido con el primer equipo en la ciudad deportiva para que Almeyda pueda, al menos, contar con un lateral izquierdo sano.

Isaac no podrá tampoco estar al haber sido sancionado con dos partidos tras su expulsión en el derbi, por lo que el técnico argentino sólo cuenta con Akor Adams como delantero de referencia. Alexis no cuajó un buen partido ante el Extremadura, pero todo indica a que Almeyda le dio ese encuentro como prueba para ver si está físicamente para encarar desde el inicio el duelo de Mestalla.