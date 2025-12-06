Almeyda se enciende con las críticas contra Alexis: «Es uno de los jugadores que menos cobra y más ganas tiene»

Matías Almeyda ha atendido este sábado a los medios de comunicación antes de viajar a Valencia. Visiblemente más serio que en otras comparecencias, Almeyda quiso defender a su jugador Alexis Sánchez, el cual fue objetivo de las críticas por su mal rendimiento ante ... el Extremadura.

«Dentro del fútbol hay envidia, resentimiento... Se espera el fracaso continuamente. Vende más que el triunfo. Alexis el otro día no estuvo muy fino, pero hizo un gran desgaste para el equipo. No entiendo las críticas, pero el que las hace debe saber el porqué. Sigo apostando por futbolistas como Alexis y ojalá haya más gente que ame el fútbol como él. Si el otro día hace dos goles jugando igual dirían que volvió el gran Alexis. Queda mucho por delante y no sabemos si Alexis hará el gol más importante.«, ha explicado Almeyda.

«Es un jugador que tiene la posibilidad de elegir un club y quiso venir al Sevilla»

Recién salido de una lesión, el atacante salió de titular en el duelo copero del pasado jueves, pero no estuvo afortunado en sus acciones. Algo por lo que le ha caído un puñado de críticas. Ante esto, el técnico del Sevilla Fc ha querido recordar que el chileno «es un jugador que tiene la posibilidad de elegir un club y quiso venir al Sevilla». «Es uno de los jugadores que menos cobra y las ganas de Alexis es de crack. Puede estar bien, regular o no tan bien, pero tiene muchas cosas a favor para que le respeten mal. Porque el respeto se le perdió. Lo vistieron como un abuelito y a los tres días decían que qué bien que está. Hay que mantenerse firme en la palabra para no entrar en contradicciones«, ha añadido Almeyda visiblemente molesto.

La vuelta de Jordán

Sobre otros nombres propios, el azuleño también habló de Joan Jordán, que volvió a jugar con la camiseta del Sevilla más de un año después: «En las primeras acciones se notó la falta de fútbol y es normal. No jugaba desde mayo y llevará un tiempo. Luego tuvo acciones muy buenas, con pases excelentes y puede aportar muchísimo».