Dónde ver Valencia - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

LALIGA EA SPORTS

Tras la derrota en el derbi y el pase en la Copa del Rey, los de Almeyda, muy castigados por las lesiones, encaran este domingo un importante compromiso en Mestalla correspondiente a la 15ª jornada liguera

Emotivo homenaje a José Antonio Reyes en el Extremadura - Sevilla FC

Ejuke trata de escaparse de Foulquier en el Valencia - Sevilla de la pasada temporada EP
Sergio A. Ávila

Otra vez genera motivos para la preocupación el Sevilla FC, que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos ligueros y, tras la derrota en el derbi y la ajustada victoria sobre el Extremadura en la Copa del Rey, comparece este domingo en Mestalla ... para afrontar ante el Valencia CF la 15ª jornada de LaLiga EA Sports. Un choque, sin duda, de mucha dificultad, frente a un rival directo por la permanencia. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

