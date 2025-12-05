Dónde ver Valencia - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Otra vez genera motivos para la preocupación el Sevilla FC, que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos ligueros y, tras la derrota en el derbi y la ajustada victoria sobre el Extremadura en la Copa del Rey, comparece este domingo en Mestalla ... para afrontar ante el Valencia CF la 15ª jornada de LaLiga EA Sports. Un choque, sin duda, de mucha dificultad, frente a un rival directo por la permanencia. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Valencia - Sevilla: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Valencia CF - Sevilla FC de la 15ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar y en abierto; 110 y 112 en Orange); y por LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Valencia - Sevilla: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Valencia CF - Sevilla FC de la 15ª jornada se juega este domingo, 7 de diciembre, a las 16.15 horas en el Estadio de Mestalla.

Cómo seguir el Valencia - Sevilla

El encuentro entre valencianistas y sevillistas se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Valencia - Sevilla

A esa «línea media» de rendimiento a la que tanto ha aludido Almeyda desde que llegara al Sevilla, sigue sin acercarse su equipo. De los últimos 18 puntos sólo ha ganado tres, los capturados no sin sufrimiento frente el Osasuna en el Sánchez-Pizjuán. Suman ya ocho derrotas los nervionenses. Crecen las dudas y esto genera honda preocupación porque no sale el Sevilla de la misma coyuntura de las dos campañas precedentes. Por la vía de agua de los fallos individuales, que se repiten en cada partido con diferentes protagonistas, está recibiendo mucho castigo. El último, en el derbi. Una pérdida de Mendy propició la jugada del golazo de Fornals y, a partir de ahí, el Sevilla se esfumó. Es un equipo que ha creado más peligroso replegado y saliendo a la contra que con balón. Reducir al máximo esos errores y templarse cuando se pone por detrás en el marcador, claves para mejorar.

Tiene muchas limitaciones la plantilla y es Almeyda el que ahora tiene que buscar y encontrar las soluciones para estabilizar de nuevo al Sevilla. No es sencillo porque las bajas se apilan. Para esta cita, a expensas de las novedades que pueda deparar el entrenamiento de este sábado, tiene aseguradas las de Nianzou, Vargas, Suazo y Januzaj. Además, Marcao sufre una sobrecarga ósea y Juanlu tuvo que retirare del primer tiempo en Almendralejo con una lesión en el aductor. Si el canterano no pudiera jugar, Oso, que rindió a buen nivel, sería la solución natural para ese perfil. Otra, la de Kike Salas, aunque si no está Marcao lo lógico es que el moronense juegue de central zurdo. Además, Isaac Romero también su ausentará, en este caso por la sanción impuesta al lebrijano de dos encuentros tras la roja vista ante el Betis. Los habituales titulares que no jugaron en la Copa volverán al once para tratar de competir en un campo siempre difícil por mal que esté el Valencia.

Cómo llega el Valencia

Muchos más apuros que el Sevilla pasó el Valencia en la eliminatoria copera. Empató en Cartagena, ante un Primera RFEF, a doce minutos del final, forzó la prórroga, Dmitrievski paró un penalti con el tiempo extra a punto de finalizar y fue Jesús Vázquez, en el añadido, el que metió al equipo che en la siguiente ronda (1-2). La pasada jornada, el Valencia igualó en el campo del Rayo Vallecano (1-1) y, en la anterior, venció en Mestalla al Levante con un gol de Hugo Duro de chilena (1-0). Diego López, Rioja y Duro, con la posibilidad de Danjuma, conformarán el frente ofensivo. Diakhaby es la única baja de un Valencia que, tras imponerse en Cartagena, suma cuatro partidos oficiales sin conocer la derrota y tres seguidos puntuando en su estadio, con una victoria y dos empates.