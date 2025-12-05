Suscríbete a
+Nervión

Apelación reconoce que la sanción de Isaac podría haber sido «más severa»

El Sevilla valora recurrir al TAD para reducir la pena del delantero lebrijano

Admitida la querella de Sevillistas Unidos 2020 contra Andrés Blázquez

Isaac Romero, avanzando con el balón en el partido contra el Extremadura
Isaac Romero, avanzando con el balón en el partido contra el Extremadura Ep

Fede Tozzo

La expulsión de Isaac Romero producida durante el pasado derbi sevillano de la jornada 14 sigue trayendo cola. Este viernes, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbolha desestimado el recurso presentado por el Sevilla contra la sanción impuesta por el Comité de Disciplina ... al delantero de Lebrija.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app