Apelación reconoce que la sanción de Isaac podría haber sido «más severa»

La expulsión de Isaac Romero producida durante el pasado derbi sevillano de la jornada 14 sigue trayendo cola. Este viernes, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbolha desestimado el recurso presentado por el Sevilla contra la sanción impuesta por el Comité de Disciplina ... al delantero de Lebrija.

El acta de José Luis Munuera Martínez fue tajante respecto a la roja de Isaac: «Fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado con uso de fuerza excesiva».

El recurso de los sevillistas centró sus alegaciones en «la existencia de un error material manifiesto en la redacción del acta» por parte del colegiado andaluz. Dichas quejas han sido desestimadas por Apelación, ratificando la sanción de dos partidos impuesta a Isaac Romero por el Comité de Disciplina el pasado miércoles.

Dentro del escrito del Comité de Apelación se estima que la sanción al jugador del Sevilla pudo ser incluso leve: «Por otro lado, no puede olvidarse que, atendiendo estrictamente a las imágenes, incluso podría haberse valorado la concurrencia de una infracción más severa, por lo que la calificación elegida por el Comité de Disciplina se sitúa claramente dentro de su margen razonable de apreciación».

De esta manera, el equipo de Nervión valora a estas horas la opción de recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte para reducir la condena del atacante lebrijano o conseguir una cautelar.