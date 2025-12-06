Lista del Sevilla FC con 8 bajas para Valencia

En total, Almeyda afronta el trascendente duelo en Mestalla con 8 bajas, la mitad de ellas en la línea defensiva, por lo que el entrenador se ve obligado a tirar de nuevo de jóvenes como Oso, Castrín o Miguel Sierra para completar la lista.
La lista completa de expedicionarios a Valencia la conforman: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Azpilicueta, Ramón, Cardoso, Castrín, Oso, Gudelj, Manu Bueno, Agoumé, Mendy, Sow, Jordán, Ejuke, Miguel Sierra, Alfon, Peque, Alexis y Akor.
Pese a las bajas, Almeyda no pone paños calientes y es consciente de la importancia del choque ante un rival directo: «Necesitamos puntos porque son encuentros bastante directos y estamos en esa batalla con varios equipos en pocos puntos. El campeonato va bastante parejo en ese sentido», expresó el de Azul en la previa.
