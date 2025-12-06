Suscríbete a
Lista del Sevilla FC con 8 bajas para Valencia

Almeyda tira de algunos jóvenes del filial para completar una convocatoria de 21 jugadores

F. M.

El Sevilla FC retoma este domingo la competición liguera. Lo hace en Mestalla ante el Valencia CF y con 21 jugadores en la convocatoria. Con respecto al último duelo copero del pasado jueves ante el Extremadura, el técnico argentino Matías Almeyda pierde ... por lesión a Juanlu y Kike Salas. Ambos se unen a Marcao, Nianzou, Suazo, Vargas, Januzaj. Además, sale por sanción Isaac.

