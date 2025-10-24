El Sevilla se enreda con el arbitraje y su inoperancia y Oyarzabal lo remata (2-1)

El Sevilla se ha hecho un lío y la victoria ante el Barcelona ya queda demasiado lejos. Si ante el Mallorca se empeñó en regalar una ocasión tras otra, ante la Real Sociedad fue casi una continuación de ese enredo al que también ayudó ... Cordero Vega. No puede justificarse la derrota únicamente en el árbitro, que señaló un penalti muy protestado, pero el Sevilla no supo salir de ese laberinto en el que se fue metiendo para que Oyarzabal, que tiró de galones, lo sentenciara con un doblete que otorga mucho oxígeno a Sergio Francisco.

Fue un partido con pocas llegadas de gol, sobre todo en un segundo tiempo de imprecisiones y muy trabado, en el que el Sevilla echó en falta ese fútbol del que carece su medular. No se le puede negar el esfuerzo a los de Almeyda, pero les costó un mundo enlazar tres pases con la pelota. La mejor ocasión de gol le llegó ya en el 90', con un flojo testarazo de Vargas tras un centro de Gudelj. Un pobre bagaje para remontar ese 2-1 con el que la Real había llegado al intermedio, tras esos dos goles de Oyarzabal, el primero tras un penalti por manos de Cardoso que el defensa portugués protestó en vano, y el segundo tras el enésimo regalo de la zaga sevillista.

La segunda derrota seguida, ante otro equipos en problemas como la Real Sociedad, desinfla el globo sevillista. Ni mantener la defensa de cuatro para poblar la medular y buscar esa presión sobre la salida de pelota del rival le sirvió al Sevilla, que, como en Vallecas, volvió a generar muy poco fútbol. Un problema de confección de plantilla que le toca lidiar a su entrenador, que también debe retocar ese sistema defensivo que hace aguas por los numerosos errores individuales. Un cóctel que en la élite pone muy cuesta arriba ganar partidos, por más que enfrente tuviera a una Real Sociedad llena de dudas.

Había salido el Sevilla a escena con personalidad y manteniendo esa línea de cuatro atrás pese a las ausencias de Azpilicueta y Mendy, que fueron suplidos por Cardoso y Gudelj. Ya a los 30 segundos, una acción por la banda izquierda entre Vargas y Suazo acabó en centro atrás del chileno para que Carmona probase fortuna con la zurda, aunque su disparo rebotó en un defensa para irse a saque de esquina. La presión hombre a hombre del Sevilla incomodaba a la Real, incapaz de generar fútbol, y que sólo había generado algo de peligro en sendas acciones de Vlachodimos con el pie.

No había pasado demasiado hasta que llegó el 1-0. Un centro de Aramburu al corazón del área acabó golpeando en el brazo de Cardoso, que forcejeaba con Yangel Herrera por la posición. Cordero Vega no lo dudó y señaló penalti, al entender que el defensa no tenía el brazo en zona natural. Una interpretación que enfadó al defensa y a Gudelj, pero que tampoco el VAR corrigió para que Oyarzabal abriese el marcador.

El gol tampoco cambió demasiado la dinámica del partido. El Sevilla de Almeyda seguía apretando en campo rival y acumulando saques de esquina a favor. Y así llegaría la igualada, en una acción de estrategia tras una falta sobre Sow en el costado diestro. Suazo la puso a la frontal para que Gudelj enganchara un disparo que, tras rebotar en Gorrotxategi, se coló en la portería de Remiro.

Pero ni Real ni Sevilla son fiables defensivamente. Almeyda debe aleccionar a los suyos. No se puede regalar tanto. Esta vez fue Carmona en un saque de banda a favor y sin entenderse con Gudelj. La pelota le cayó a Brais que, con suerte tras rebotar en Agoumé, conectó con Oyarzabal. El capitán realista remató de primeras a la media vuelta para ponerla cruzada e imposible para Vlachodimos. Un 2-1 que castigaba esa blandura sevillista. Un equipo que quiere ser una roca sin balón pero que se deshace a las primeras de cambio.

Ficha técnica Real Sociedad Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez (P. Marín, 86'); Gorrotxategi, Yangel Herrera (Carlos Soler, 42'), Brais Méndez (Turrientes, 69'); Guedes (Ahien, 69'), Oyarzabal y Barrenetxea (Zakharian, 69').

1-0 (20) Oyarzabal, de penalti. 1-1 (30) Gudelj. 2-1 (36) Oyarzabal. Árbitro Cordero Vega (C. Cántabro). Amonestó a Agoum, Sow, Carmona, Oyarzabal.

El partido se enredó todavía más tras el intermedio. Con Vlachodimos y Remiro casi como dos espectadores más. Ni el triple cambio ordenado por Almeyda en el 53' mejoró el rendimiento ofensivo del Sevilla, que siguió sin crear una sola ocasión de peligro. Tampoco la Real aprovechó los espacios que dejaban los hispalenses para acercarse a la portería sevillista. De hecho, la mejor ocasión llegó en el 83' tras otro error de Vlachodimos ante Sergio Gómez, que remató fuera con todo a favor tras el regalo del meta.

Ya con Alfon, que ni siquiera reclamó un posible penalti, sobre el césped, en un cambio de Almeyda para quemar las naves, el Sevilla buscó ese gol que rescatara al menos un punto, pero es que Remiro casi no tuvo ni que intervenir. Centros al área que morían en la nada y ese flojo cabezazo de Vargas en la única acción que pudo llamarse ocasión de gol. Demasiado poco para puntuar ante una Real también llena de nervios, pero que cuenta con Oyarzabal. El delantero sentenció a un Sevilla que se enredó con sus problemas para sumar otra derrota que lo envía al rincón de pensar. El zurrón de puntos todavía tiene al Sevilla en una zona tranquila, pero dos derrotas seguidas envían una alerta. Agoumé, que vio la quinta, tampoco jugará en el Metropolitano. Un problema más para este Sevilla que también resucitó a una pobre Real Sociedad.