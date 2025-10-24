Suscríbete a
El Sevilla se enreda con el arbitraje y su inoperancia y Oyarzabal lo remata (2-1)

Los de Almeyda sufren la segunda derrota seguida tras un partido tosco y en el que apenas inquietaron la portería de Remiro

Real Sociedad - Sevilla: resumen, goles y última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Los jugadores del Sevilla protestan el penalti
Los jugadores del Sevilla protestan el penalti EP
Samuel Silva

El Sevilla se ha hecho un lío y la victoria ante el Barcelona ya queda demasiado lejos. Si ante el Mallorca se empeñó en regalar una ocasión tras otra, ante la Real Sociedad fue casi una continuación de ese enredo al que también ayudó ... Cordero Vega. No puede justificarse la derrota únicamente en el árbitro, que señaló un penalti muy protestado, pero el Sevilla no supo salir de ese laberinto en el que se fue metiendo para que Oyarzabal, que tiró de galones, lo sentenciara con un doblete que otorga mucho oxígeno a Sergio Francisco.

