Más problemas para Almeyda en el Sevilla: Juanlu se lesiona en Almendralejo

Matías Almeyda no gana para disgustos. El argentino ve cómo a cada partido que pasa la lista de lesionados va aumentando. Este jueves durante el partido de Copa del Rey en Almendralejo, el nuevo fichaje para la enfermería fue Juanlu.

El canterano sevillista, titular en ... el lateral derecho, tuvo que salir del terreno de juego tras la primera media hora de juego aquejado de problemas musculares poco después de que Alfon adelantara al equipo nervionense.

Juanlu dejó su lugar en el campo a José Ángel Carmona y, a falta de que el Sevilla en las próximas horas informe de su lesión tras las pertinentes pruebas médicas, apunta a ser baja en el partido ante el Valencia para el que Almeyda no podrá contar por el mismo motivo con Rubén Vargas, Januzaj, Marcao, Nianzou y Suazo y con Isaac por sanción.

