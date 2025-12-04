Suscríbete a
Más problemas para Almeyda en el Sevilla: Juanlu se lesiona en Almendralejo

El canterano sevillista apenas aguantó media hora sobre el césped y fue sustituido por problemas musculares

Juanlu se retira lesionado del Extremadura-Sevilla
Matías Almeyda no gana para disgustos. El argentino ve cómo a cada partido que pasa la lista de lesionados va aumentando. Este jueves durante el partido de Copa del Rey en Almendralejo, el nuevo fichaje para la enfermería fue Juanlu.

El canterano sevillista, titular en ... el lateral derecho, tuvo que salir del terreno de juego tras la primera media hora de juego aquejado de problemas musculares poco después de que Alfon adelantara al equipo nervionense.

