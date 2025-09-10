Suscríbete a
Vargas suma galones en los planes de Almeyda

El suizo está llamado a dar un paso adelante para cubrir la vacante que dejó el adiós de Lukebakio

El técnico hizo fuerza para que se lo mantuviera en la plantilla pese al fuerte interés del Villarreal

El sevillista Vargas conduce la pelota en el partido ante el Getafe
Rubén Vargas se tomó el verano como una revancha. Aunque en sus primeros meses en el Sevilla dejó detalles de su calidad, las lesiones le impidieron brillar con continuidad. Su reto personal pasaba por dar un paso adelante en su segunda temporada en Nervión ... y adquirir más galones en el equipo. Su duro trabajo antes de comenzar la pretemporada para llegar en el mejor tono físico le ayudó a ganarse la confianza de Matías Almeyda. Precisamente, la opinión del entrenador fue decisiva para retener a Vargas en las últimas horas del mercado, cuando el Villarreal quiso apostar por su incorporación tras haber cubierto la delantera con el georgiano Georges Mikautadze.

