Vargas suma galones en los planes de Almeyda

Rubén Vargas se tomó el verano como una revancha. Aunque en sus primeros meses en el Sevilla dejó detalles de su calidad, las lesiones le impidieron brillar con continuidad. Su reto personal pasaba por dar un paso adelante en su segunda temporada en Nervión ... y adquirir más galones en el equipo. Su duro trabajo antes de comenzar la pretemporada para llegar en el mejor tono físico le ayudó a ganarse la confianza de Matías Almeyda. Precisamente, la opinión del entrenador fue decisiva para retener a Vargas en las últimas horas del mercado, cuando el Villarreal quiso apostar por su incorporación tras haber cubierto la delantera con el georgiano Georges Mikautadze.

Almeyda ya había quedado convencido de la calidad y polivalencia de Vargas desde los primeros amistosos del verano. La búsqueda de un '10' para el esquema ideal del argentino lo llevó a realizar probaturas. Tras probar con Alfon y Peque en el primer amistoso ante el Birmingham, Vargas dio un paso adelante en el segundo tiempo ante el Sunderland. Su capacidad de trabajo pero también de asociación convencieron al nuevo preparador sevillista, que, desde entonces, contó con el internacional suizo como mediapunta. Una readaptación desde la banda izquierda, la posición para que lo fichó Víctor Orta, a la de '10', ese lugar en el que lo reubicó por necesidad el argentino.

La leve lesión muscular que sufrió antes del estreno liguero y los problemas con las inscripciones provocaron que Almeyda tuviera que esperar a Vargas hasta la segunda jornada ante el Getafe, una vez que se traspasó a Loïc Badé al Bayer Leverkusen. Aunque ante los de Bordalás al suizo le costó desarrollar su fútbol, el mismo sí apareció ante el Girona para convertirse en pieza clave de la victoria con dos asistencias. La excelente visión de juego de Vargas lo ayuda a centrar su posición en el campo. Esa agilidad mental lo hace encontrar el espacio necesario para convertirse en el enganche que Almeyda quiere para su equipo. También la capacidad de sacrificio del suizo se ajustan al guión del entrenador argentino, que quiere una presión intensa en campo contrario que comienza con los atacantes y en la que el mediapunta desempeña un papel fundamental. Un rol tan necesario con la pelota como sin la misma para ese cambio de estilo que Almeyda ha tratado de imponer desde su llegada.

La actuación de Vargas ante el Girona marca el camino de lo que quiere el técnico del suizo. De hecho, ese partido terminó de convencer a Almeyda de la necesidad de seguir contando con Vargas para la temporada. La necesidad de vender del Sevilla en los últimos días del mercado había puesto al suizo en el mercado, sobre todo por ese interés del Villarreal en reforzarse tras el traspaso de Yeremi Pino. Pero el conjunto castellonense, pese a que Marcelino había dado luz verde al fichaje de Vargas, llegó tarde. La dura negociación con el Olympique de Lyon por Mikautadze, ese delantero marcado como prioridad, hizo que el Villarreal dejase a un lado el asunto de Vargas, tras una primera oferta que no llegaba a ocho millones de euros y que fue considera insuficiente en Nervión. Mientras todo eso sucedía, el Sevilla traspasó a Stanis Idumbo al Monaco por diez millones de euros más dos en variables, lo que supuso un impulso económico inesperado. Además, el Benfica también avanzó para el fichaje de Dodi Lukebakio y provocó la postura de fuerza de Almeyda.

10 Goles La mejor temporada anotadora de Vargas fue en la 18-19 con el Lucerna suizo

Pese a las dificultades económicas, Almeyda pidió que se mantuviera a Vargas en la plantilla, al considerarlo pieza clave del engranaje. También el suizo se encuentra cómodo en el Sevilla y considera que esta temporada debe ser la de su confirmación en LaLiga. El atacante, fichado en enero por 2,5 millones de euros procedente del Augsburgo -el hecho de que acabase contrato seis meses después abarató el coste- ya sí adquiría esos galones que deseaba. Con contrato hasta 2029, tras firmar por cuatro años y medio, Vargas es ahora el comodín de Almeyda. Si el '10' lo porta Alexis Sánchez, en el campo hasta el momento la posición es del suizo. Ahora el reto es darle vuelo a esa mejor versión de Vargas, que ha estado apagada en los últimos años. De aquel joven que apareció en la agenda de Monchi y Orta tras brillar en el Lucerna, con el que anotó diez goles en su mejor temporada realizadora, al que también tuvo un estreno interesante en la Bundesliga con el Augsburgo, con el que anotó seis y siete dianas en sus dos primeros años.

Brillo en la selección

Ese rol de protagonista que Vargas tiene marcado en este nuevo Sevilla también lo ayuda en su selección. Titular en los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 que se han disputado en esta pausa de selecciones, el atacante sevillista es pieza clave para Murat Yakin, el seleccionador del combinado helvético. Asistente ante Kosovo y ante Eslovenia, Vargas volvió a brillar con su selección, con la que acumula 53 partidos y ha disputado Eurocopas y Mundiales.

Su esperado crecimiento en el Sevilla también debe reforzar su figura en Suiza en un año clave para las selecciones. La confianza de Almeyda, que le ha dado galones desde prácticamente su llegada y que pidió su permanencia en la plantilla, debe hacer el resto para que Vargas dé el deseado paso adelante en esta temporada.