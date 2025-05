Nueva pole de Quartararo y Marc Márquez se queda fuera de la primera línea

Nueva pole de Fabio Quartararo, la tercera consecutiva tras Jerez y Le Mans, y primera vez que Marc Márquez se queda fuera de la primera línea de la parrilla a pesar de haber empezado marcando las referencias. El '93' ya avisaba antes de empezar ... que Silverstone no suele dársele bien y se conformaba con una segunda o tercera posición. Junto al francés de Yamaha estarán Álex Márquez y Pecco Bagnaia, que parece haber encontrado alguna mejora en su Ducati. Cuarto será Marc, que tendrá al lado a Fermín Aldeguer 5º. Rinbs, con problemas en su moto, será 12º. Pedro Acosta no pudo pasar a la Q2.

Estaban avisados Marc Márquez y Álex Márquez. El '93', que había marcado el mejor tiempo en los primeros libres, se caía en la Práctica. Y su hermano, que había pasado primero a la Q2 logrando el mejor crono, hacía lo propio en la FP2 de este sábado. Importante high-side en la curva 15 del piloto del Gresini, que ha dejado restos de su Ducati GP24, lo que ha provocado una bandera roja. Álex pudo volver a salir sin problemas, aunque nada más abrirse el pit-lane, el que se fue al suelo fue Pedro Acosta. Precisamente, el piloto murciano de KTM se veía obligado a buscar uno de las dos plazas de repesca para acceder a la Q2 junto a Joan Mir, Oliveira, Viñales, Morbidelli, Marini, Binder, Bastianini, Raúl Fernández, Savadori, Aleix Espargaró y Chantra.

Raúl Fernández y Pedro Acosta marcaron los mejores tiempos en el primer intento, aunque Viñales descabalgó al murciano, que en su segundo intento hizo vuelta rápida. Le seguía Joan Mir. Se quedaban sin opciones Viñales y Chantra. Al de GasGas se le paraba la moto y el de LCR se caía. Marini y Morbidelli se encaramaban a las dos primeras plazas. Mir se quedaba a las puertas de la Q2 por milésimas y partirá 13º en parrilla, seguido por Acosta 14º. Raúl Fernández es 16º, Viñales 18º y Aleix Espargaró 21º.

Junto a Marini y Morbidelli, otros diez pilotos buscaban la pole: Álex Márquez, Quartararo, Miller, Marc Márquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Bagnaia, Zarco, Rins y Fermín Aldeguer. Alex Rins marcaba el mejor tiempo en la primera vuelta cronometrada, superado eso sí al poco por Fabio Quartararo. Se había reservado Marc Márquez, que prefirió calentar ruedas, y su estrategia le dio la razón. Mejor tiempo, seguido por Pecco Bagnaia y Álex Márquez. Antes de irse a boxes para preparar la moto para la segunda tanda, Quartararo se colocó segundo.

Álex Márquez batía a su hermano y también a Bagnaia, que se había aupado provisionalmente a la primera plaza. Todos atentos a Quartararo, que también, al igual que en Jerez y en Le Mans se ponía provisionalmente en la pole. Algo que se confirmaba poco después al tener que abortar Marc su último giro. Una bandera amarilla por caída de Zarco impedía más cambios en la parrilla. «He cometido un error que no puedo cometer porque te puede costar una lesión. Teníamos más opciones de pole y esa caída me ha restado. Me siento bien, la pista está bien y tenemos grandes posibilidades en la esprint y en la carrera larga», explicó Álex Márquez, que saldrá segundo