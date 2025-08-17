Márquez tiene prisa por ser campeón: triunfo en Austria y otro gran salto hacia el título

Marc Márquez es consciente de que lo importante es el título, el objetivo más allá de sumar triunfos semana tras semana. Así que muy bien se tiene que estar viendo para que esas palabras se conviertan en humo en cuanto se sube a la Ducati. ... Ni siquiera el Gran Premio de Austria, carrera mil del Mundial, donde nunca había ganado, ni siquiera salir desde la cuarta posición han podido frenar sus ímpetus, sus ganas, su saber hacer y su dominio para volver a subirse a lo más alto del podio. A sumar otros 25 puntos, a firmar su sexto doblete consecutivo, a poner el Mundial todavía más inclinado hacia su lado porque fue segundo Fermín Aldeguer y tercero, Marcco Bezzecchi; y con un Álex Márquez, segundo en la clasificación, que solo pudo ser décimo.

Sirve el sábado para celebrar puntos y tomar apuntes. Aprendieron los que en la carrera corta salieron regular para mejorar al día siguiente. Sobre todo Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia. El 'poleman' no se dejó sorprender esta vez y tiró fuerte desde el inicio, impasible ante las batallas que se producían por detrás de él, a medio segundo, a seis décimas, a siete. Y había de todos los colores. Ya en la segunda vuelta, el duelo del mismo garaje con Bagnaia y Márquez, que había adelantado a su hermano en los primeros metros y que se las tuvo con su compañero de equipo hasta que le devolvió el saludo y comenzó a abrir un pequeño espacio.

Quien se envalentonó tras subir al podio el sábado fue Pedro Acosta, trucos bajo control en la carrera larga y acoso contra Bagnaia en una eléctrica discusión por el tercer cajón del podio. Porque esa pelea favorecía a Márquez, un poco más liberado de la presión por detrás y con el objetivo puesto en Bezzecchi.

Al otro lado de la moneda, Álex Márquez. Segundo el sábado, arrastró problemas desde el inicio de carrera en el domingo. Cada vez más atrás y con muchas dificultades para evitar que le fueran adelantado uno, otro, otro, hasta la undécima plaza. otra buena noticia para el Marc Márquez competidor, que no hermano, porque la distancia en el Mundial todavía se agrandaba un poco más conforme él intentaba alcanzar la victoria y Álex sufría sobre el asfalto.

Decía el líder del campeonato que sabía que no podía ir siempre a tope, ser siempre el más rápido, pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentir que puede más. Incluso en este circuito en el que nunca había ganado. Lo importante, decía, era el título al final de la temporada, pero ahí marchaba montado en la Ducati, a medio segundo de Bezzecchi, a tres décimas a falta de veinte vueltas, a dos en la siguiente...

Después pareció cansarse y dejó de intentarlo, dejó de presionar. Apenas un respiro del italiano de tres vueltas porque en la vuelta 19, Márquez enseñó el colmillo, adelantamiento por el interior a milímetros de rozarse. Bezzecchi se lo devolvió unos metros más adelante, pero en la vuelta veinte, Márquez sacó los dos colmillos, cerró la puerta y se dirigió hacia la meta apretando el acelerador, el manillar, los dientes y todo.

Son ya 413 puntos en la clasificación, un mundo con respecto a su hermano Álex (276), con esta sexta victoria (doblete) consecutivo, en la mejor racha de su vida después de aquellas 10 victorias seguidas en 2014, novena en la temporada, y tachado ese reto que suponía el Gran Premio de Austria. En el segundo cajón del podio, aplauso para un Fermín Aldeguer que superó también a Bezzecchi.

«Estoy supercontento. Austria no es que sea mi circuito favorito y conseguir el podio en circuitos difíciles es increíble. Con neumáticos gastados somos muy rápidos, tenemos que seguir así», comentaba Aldeguer, novato en la categoría reina en este curso.

«Muy contento con la victoria por tener en este circuito. Me he encontrado superbién. Bezzecchi iba muy rápido y lo intenté, pero era muy arriesgado, y he preferido esperar. Luego he podido apretar y estoy muy feliz de haber logrado este triunfo que le dedico a Pau Alsina», dijo el líder cada vez más destacado del Mundial. Ya son 142 puntos con Álex Márquez y 197 con Pecco Bagnaia. Cuatro grandes premios de diferencia, con nueve por disputarse.