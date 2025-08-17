Suscribete a
Zelenski y Von der Leyen rechazan de plano la entrega de territorios a Putin que propone Trump

Gran Premio de Austria

Márquez tiene prisa por ser campeón: triunfo en Austria y otro gran salto hacia el título

El piloto de Ducati rompe su maleficio con el circuito austriaco después de una carrera en la que sufrió a un buen Bezzecchi, tercero al final, pero en la que dio un paso de gigante en la clasificación

Marc Márquez, en el Gran Premio de Austria
Marc Márquez, en el Gran Premio de Austria AFP
Laura Marta

Laura Marta

Marc Márquez es consciente de que lo importante es el título, el objetivo más allá de sumar triunfos semana tras semana. Así que muy bien se tiene que estar viendo para que esas palabras se conviertan en humo en cuanto se sube a la Ducati. ... Ni siquiera el Gran Premio de Austria, carrera mil del Mundial, donde nunca había ganado, ni siquiera salir desde la cuarta posición han podido frenar sus ímpetus, sus ganas, su saber hacer y su dominio para volver a subirse a lo más alto del podio. A sumar otros 25 puntos, a firmar su sexto doblete consecutivo, a poner el Mundial todavía más inclinado hacia su lado porque fue segundo Fermín Aldeguer y tercero, Marcco Bezzecchi; y con un Álex Márquez, segundo en la clasificación, que solo pudo ser décimo.

