Marc Márquez doma rivales y neumáticos para sumar su undécimo triunfo al esprint

Después de un fin de semana de entrenamientos en los que no tuvo oposición sobre el asfalto, un susto en la jornada del sábado provocó el único pero en este Gran Premio de la República Checa para Marc Márquez. El español había volado en Brno y ese error permitió un cambio de orden en la pole, con un Pecco Bagnaia que se había peleado con sus posibilidades en este trazado y que, de golpe, se encontró con dos vueltas buenísimas y este error de su compañero de equipo que lo sitúa en la primera posición de la parrilla para este domingo.

Pero en la carrera esprint, la situación volvió a ser la normal, con Márquez adelantando en la primera vuelta a Bagnaia. Y todo pareció recuperar el orden natural de MotoGP en este 2025, hasta que a falta de seis vueltas era el italiano que se dejaba llevar por problemas en los neumáticos. Una vuelta más tarde era Márquez el que tenía que dejar pasar a Pedro Acosta para no ser sancionado por tener una baja presión, que puede favorecer que se mantenga mejor conforme pasen las vueltas.

Para evitar problemas, Márquez tuvo que mantenerse en segunda posición, y con el espejo retrovisor activado porque Enea Bastianini quiso aprovechar la coyuntura para birlarle también la plata.

Una vez superadas las tres vueltas en las que tenía que ir con revoluciones bajas para no ser castigado, Márquez intentó el ataque ante un Acosta que quiso aprovechar la oportunidad que se le había presentado. La baja presión favorece que los neumáticos no pierdan prestaciones con el pasar de las vueltas.

Fueron tres vueltas de pelea, anulada la oposición de Bastianini en un pequeño acelerón de ambos españoles. Se acercó Márquez, en pequeños intentos para intentar presionar al murciano, pero en un cambio de dirección, en un abrir y cerrar de ojos, la Ducati superó sin oposición a la KTM. A partir de ahí, no miró atrás, como está haciendo en todo este curso de superioridad absoluta. También en Brno, Márquez impone su liderazgo, once triunfos en carreras al esprint, de doce posibles. Por detrás, Pedro Acosta y Enea Bastianini.

«Estamos en una temporada en la que nos estaba costando. Ha sido el inicio de temporada más oscuro en lo que llevo en mi carrera, así que volver al podio es genial», comentó Acosta, segundo por fin.

«Sí, hemos hecho lo suficiente para no ser sancionados, por eso sonrío. Iba super al límite, veía que la presión no era suficiente. decidí esperar supercerca de Acosta para entrar en temperatura. Cuando vi que ya estaba en el rango de la normativa, empujé en las dos últimas vueltas», admitió Márquez, muy tranquilo. Efectivamente, después de una investigación de Dirección de Carrera, no se comprobó ninguna irregularidad en esa presión de los neumáticos. «He confiado en la tecnología, me ha marcado los números que me quedan para estar en la presión, como hice en Tailandia. Cuando he visto el cero es cuando he atacado, porque estaba convencido de que estaba dentro. Una carrera diferente que hemos podido gestionar porque teníamos más velocidad, no por otra cosa», comentó después.