MOTO3 - gran premio de Indonesia

José Antonio Rueda, el admirador de Jorge Lorenzo que quería ser como Rayo McQueen

PERFIL

El sevillano se convierte en campeón de Moto3 a falta de cuatro carreras para que termine el Mundial

Mandalika se le resiste a Marc Márquez y Aldeguer roza el triunfo en la esprint

José Antonio Rueda celebra su victoria en Misano EFE
Sergi Font

Casi no levantaba un palmo del suelo y su abuela Joaquina le regaló una moto. Tenía tres años pero ya desde que logró ponerse en pie le llamaba la atención una pequeña motocicleta que conducía su padre para hacer pequeñas rutas. Nadie imaginaba que ... 16 años después sería el primer andaluz en coronarse campeón del Mundo de Moto3. José Antonio Rueda completó en Mandalika una temporada de ensueño tras llegar al circuito indonesio acumulando ocho victorias (Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Silverstone, Assen, República Checha y Misano), dos segundos puestos (Montmeló y Motegi) y otros dos terceros (Termas de Río Hondo y Sachsenring), once podios en 17 Grandes Premios. Aprovechó la primera bola de partido ante Piqueras, Quiles y David Muñoz. «Mi abuela me dice que gane pero que no corra», explica en las entrevistas en las que le preguntan por ella. Continuamente viajando, añora su puchero y las habichuelas que le preparaba cuando vivía en Palacios de Villafranca (Sevilla), lo ciudad de la que también han salido deportistas de renombre como Jesús Navas, Fabian Ruiz o Gavi. «Algo tendrán los tomates del pueblo», justifica divertido.

