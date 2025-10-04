Mandalika se le resiste a Marc Márquez y Aldeguer roza el triunfo en la esprint

Fermín Aldeguer se quedó a las puertas de la victoria en la esprint. Lideró toda la carrera pero fue adelantado por Marco Bezzecchi, el más rápido durante todo el fin de semana. Sabor agridulce para el piloto del Gresini, que con una satélite ... de Ducati casi se corona ante una Aprilia. El podio lo completó Raúl Fernández. ÁlexMárquez, inmerso en la lucha por la segunda plaza del Mundial, acabó cuarto, a mucha distancia de un desesperado Pecco Bagnaia, que acabó 13º. Marc Márquez, ya con el título en el bolsillo, logró entrar en los puntos con su sexta plaza, aunque salía noveno y tuvo que superar una sanción.

Mandalika había confirmado las malas sensaciones de Marc Márquez en Malasia, una pista que no se le da nada bien al piloto catalán. Había sido Marco Bezzecchi el más rápido en la clasificación, logrando una estratosférica pole, confirmando el gran fin de semana. La primera fila la completaban Aldeguer y Raúl Fernández. Marc, lo hacía desde la peor posición del año tras quedarse fuera de la Q2 de forma directa por vez primera en toda la temporada y acceder desde la repesca. El '93' era noveno por delante de un Bastianini que no pudo superar el corte. El italiano regresaba a su infierno particular: era 16º. Álex Márquez, que sufrió una caída, proseguirá su lucha con Bagnaia por el segundo puesto del Mundial. El pequeño de los Márquez salía séptimo.

Fermín Aldeguer salía líder de la primera curva. Contrastaba con la horrible salida de Bezzecchi, que caía a la octava plaza. Tras el primer paso por meta el primero era el piloto del Gresini, seguido por Acosta y Raúl Fernández, con Álex quinto, Marc séptimo y Bagnaia 16º. Chantra se caía. Un incidente entre Marc Márquez y Joan Mir se resolvía con el piloto de Hondo en última posición y el campeón sancionado con una long lap. El castigo le llevó a la 13ª posición, lejos de los puntos. Bastianini también se caía en la cuarta vuelta.

Rodaba segundo Pedro Acosta cuando se fue al suelo en la frenada de la curva uno. Volvía a pista el murciano pero en cola de pelotón. Bezzecchi se ubicaba en zona de podio, tras Aldeguer y Raúl Fernández. Marc se puso en modo remontada y rebasó a Binder, Di Giannantonio y Morbidelli. Se colocaba séptimo mientras Bezzecchi se lanzaba a por Aldeguer y le adelantó en la última vuelta. Decepción en el Gresini, euforia en Aprilia.

«Tenemos que darnos por satisfechos. Estamos otra vez en el podio pero, después de liderar la carrara, perder en la última vuelta no es nada divertido pero este domingo tendremos una nueva oportunidad», explicó Aldeguer.