Motogp - gran premio de malasia

Mandalika se le resiste a Marc Márquez y Aldeguer roza el triunfo en la esprint

Mundial de motociclismo - carrera al esprint

El campeón solo puede ser noveno en la parrilla y sexto en la carrera al esprint. Gana Bezzecchi, que rebasa en la última vuelta a Fermín, líder desde la salida

Raúl Fernández completa el podio. Álex Márquez acaba cuarto y Bagnaia 13º

José Antonio Ruedda, primera bola de Mundial en Moto3

Fermín Aldeguer rueda por el circuito de Mandalika
Sergi Font

Fermín Aldeguer se quedó a las puertas de la victoria en la esprint. Lideró toda la carrera pero fue adelantado por Marco Bezzecchi, el más rápido durante todo el fin de semana. Sabor agridulce para el piloto del Gresini, que con una satélite de Ducati casi se corona ante una Aprilia. El podio lo completó Raúl Fernández. ÁlexMárquez, inmerso en la lucha por la segunda plaza del Mundial, acabó cuarto, a mucha distancia de un desesperado Pecco Bagnaia, que acabó 13º. Marc Márquez, ya con el título en el bolsillo, logró entrar en los puntos con su sexta plaza, aunque salía noveno y tuvo que superar una sanción.

