Suscribete a
ABC Premium

Mundial de motociclismo - Gran premio de Indonesia

José Antonio Rueda, primera bola de Mundial de Moto3

El sevillano puede coronarse en Mandalika una semana después de que Márquez ganara su séptimo título en MotoGP. Solo Piqueras, Quiles y David Muñoz pueden aplazar su alirón

Márquez vuelve a ser quien fue: así logró su reconstrucción tras caer en el infierno

Rueda levanta el trofeo conquistado en el Gran Premio de Japón
Rueda levanta el trofeo conquistado en el Gran Premio de Japón EFE

ABC

Una semana después de que Marc Márquez ganara aritméticamente el campeonato de la categoría mayor, llega el turno de José Antonio Rueda, que tiene en Indonesia la primera bola de partido para ganar el Mundial de Moto3 cuando aún quedan cinco pruebas ... por disputarse. El sevillano ha aterrizado en Mandalika con 93 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras, 111 sobre Máximo Quiles y 118 sobre David Muñoz y necesita acabar el fin de semana con 100 de renta. Piqueras es el único que puede impedir por sí mismo que Rueda entone el alirón aunque el de Red Bull KTM Ajo gane la carrera. Le bastaría con ser segundo, además de otra serie de combinaciones, para trasladar el desenlace a Australia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app