José Antonio Rueda, primera bola de Mundial de Moto3

Una semana después de que Marc Márquez ganara aritméticamente el campeonato de la categoría mayor, llega el turno de José Antonio Rueda, que tiene en Indonesia la primera bola de partido para ganar el Mundial de Moto3 cuando aún quedan cinco pruebas ... por disputarse. El sevillano ha aterrizado en Mandalika con 93 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras, 111 sobre Máximo Quiles y 118 sobre David Muñoz y necesita acabar el fin de semana con 100 de renta. Piqueras es el único que puede impedir por sí mismo que Rueda entone el alirón aunque el de Red Bull KTM Ajo gane la carrera. Le bastaría con ser segundo, además de otra serie de combinaciones, para trasladar el desenlace a Australia.

Gemma Pinto, la copiloto que ha acompañado a Márquez del barro a la gloria A.B. Buendía En MotoGP, con el título en el bolsillo, Marc Márquez vivió el peor viernes del campeonato, con dos caídas en la Práctica y fuera de la Q2 por vez primera este año. La última vez que tuvo dos incidentes fue el año pasado en este mismo circuito, trazado donde nunca ha ganado, ni ha hecho podio, ni logrado una pole. «No ha sido la mejor manera de celebrar el Mundial, pero no es la primera vez que me pasa aquí, en Mandalika. Definitivamente, no es mi circuito, es el peor para mis sensaciones. Aquí no ganaré ni el sábado en la esprint ni el domingo. Y difícilmente estaré en el podio. Una vez acabado el campeonato, el objetivo está cumplido, que es acabar el año», justificó el '93' de Ducati.

