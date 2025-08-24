Marc Márquez, sobresaliente infinito: 10 victorias en 14 carreras

Lo volvió a hacer. Otro sobresaliente. Diez, el impresionante número de victorias logradas en 2025, de un total de 14 grandes premios disputados. Marc Márquez se convirtió este domingo en el primer piloto que se sube a lo más alto del podio en el nuevo ... circuito de Hungría, Balaton Park. Otra exhibición del portentoso deportista ilerdense, que cruzó la meta en primer lugar por delante de otro español, Pedro Acosta, y del italiano Marco Bezzechi.

Más números que asombran: Marc, líder destacado en la clasificación general, le saca 175 puntos a su hermano Álex, segundo. Si el 7 de septiembre sale del circuito de Montmeló (GP de Cataluña) con 185 de diferencia, una semana más tarde (14 de septiembre) tendrá la posibilidad matemática de proclamarse campeón mundial en el GP de San Marino.

De Cervera para el mundo... pasando también por Balaton Park 9️⃣3️⃣©️



Circuito nuevo, MISMO @marcmarquez93 IMPARABLE 🙌🏻#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/hSGzjbBHBq — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

¿Quién dijo que es fácil ganar una carrera sobre una máquina de dos ruedas que vuela a 300 km/h sobre el asfalto? Sí, Marc Márquez (32 años) lo hace con la segura sencillez de los grandes pilotos, pero hay que ser muy bueno para imponerse entre una treintena de duros profesionales y para librar con éxito una batalla como la que mantuvo este domingo con Marco Bezzechi (26).

El italiano se ha convertido en el enemigo más peligroso del español. Le obligó a exprimir sus cualidades hace una semana en Austria, y en suelo magiar volvió a intentarlo.

Bezzechi, segundo en la parrilla tras Marc, tenía la espina austriaca clavada. Y quiso sacársela en cuanto se apagó el semáforo. Aceleró, se colocó a rebufo del líder y en la segunda curva le tocó por detrás. Desequilibrado, Márquez perdió gas y se encontró en tercera posición.

Sin prisa pero sin pausa, el ilerdense se remangó, se acomodó sobre su montura roja y pulsó el botón de caza implacable. en la vuelta 5 adelantó a Franco Morbidelli y, con idéntica firmeza, miró hacia adelante.

Bezzechi iba lanzado, destrozando el cronómetro a un ritmo brutal. Y ni así evitó la aproximación progresiva de Márquez. El ocho veces —casi 9— campeón del mundo cocinó a fuego lento, es un decir, el hachazo. Realizó un par de amagos de prueba y, definitivamente, en la vuelta 11 decidió no esperar más.

Aún no se había llegado al ecuador de la carrera, programada a 26 vueltas, así que Márquez pudo dosificar con tiempo y control absoluto para firmar la décima victoria del año.

Antes, las mal llamadas categorías menores ofrecieron, una vez más, sendos espectáculos grandiosos. En Moto3, primera cita del programa dominical, Máximo Quiles, un juvenil (17 años) español, cruzó la meta con 18 imperceptibles milésimas de ventaja sobre Valentín Perrone, otro chavalín hispano-argentino de idéntica edad.

El murciano y el barcelonés protagonizaron un duelo frenético que acabó con un leve toque cuando ambos buscaban el triunfo en los centímetros finales de la recta de meta magiar. Quiles es tercero en la clasificación general, lejos (a 86 puntos) del líder, el también español José Antonio Rueda; y Perrone, 9º, a 158 puntos de Rueda.

El toque de Valentín Perrone a Máximo Quiles en plena lucha por la victoria 🧐#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/2gPM8wKtaP — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

El desenlace de la segunda carrera de la mañana, Moto2, también resultó apasionante. Y tuvo un protagonista principal, el hispano-colombiano David Alonso (19). Saliendo octavo, su progresión fue espectacular y, por sorpresa, en las vueltas finales se plantó tras un pelotón de cabeza donde todo indicaba que la victoria se la iban a ventilar entre el español Manuel González y el brasileño Diogo Moreira.

🇨🇴 EL PARCE ES MUCHO PARCE 🇨🇴



DAVID ALONSO, de salir octavo... a ganar por primera vez en Moto2 superando a Diogo Moreira y Manu González 🔥#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/66vMoLCgVl — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

Sin embargo, en el giro final, Alonso, imparable, se puso en cabeza. Su adelantamiento fue aprovechado por Moreira para birlarle el triunfo a González. Con todo, este lidera la general con 25 puntos de ventaja sobre Arón Canet y 31 más que Moreira. Alonso, pese a ganar, está muy lejos: 14º, a 136 puntos.