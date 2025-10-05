La caída y lesión de Marc Márquez desluce la victoria de Fermín Aldeguer

Victoria inapelable de Fermín Aldeguer, encabezando un podio completamente español, con Pedro Acosta y Álex Márquez flanqueándole. Pero la carrera estuvo marcada por la caída de Marc Márquez tras un toque con Bezzecchi. Un incidente que puede tener consecuencias quirúrgicas. La preocupación llega ... porque la fractura ha sido en el brazo del que fue operado en cuatro ocasiones y que le sumió en una pesadilla que duró cinco años. El piloto partirá hacia Madrid donde evaluarán la decisión definitiva. «Dentro de lo malo ha salido barato. Parece que están los ligamentos rotos. Esta noche vuelo a Madrid y veremos que es lo que hay. Son cosas que pasan en la carrera. Bezzecchi iba muy rápido, me ha tocado la rueda de atrás y son cosas que pasan. Me ha pedido disculpas», comentaba el piloto

No tenía ninguna la emoción la carrera, más allá de ver si Marc Márquez podía ganar en uno de los pocos circuitos que aún se le resisten. Pero a lo largo del fin de semana ya había quedado claro que el catalán debía cumplir un mero trámite y esperar un escenario mejor. Salía noveno en parrilla, la peor clasificación del año, y en la esprint solo había podido ser sexto y por la sanción de Marini, que había quedado por delante. Álex Márquez tenía una buena oportunidad de apuntalar el segundo puesto ante un Bagnaia que había vuelto a hundirse, aunque Mandalika no se le daba bien a ninguno de lo dos.

Primera vuelta accidentada. Se colocaba líder Pedro Acosta pero Marc Márquez y Bezzecchi se iban al suelo tras las primeras curvas. El italiano tocaba la rueda trasera del catalán y le desestabilizaba. Se caía y se quedó un rato en el suelo, aturdido y generando incertidumbre en el box. Acabó levantándose pero doliéndose de su brazo derecho colocándolo pegado al cuerpo. Era el brazo de las cuatro operaciones, el que le había sumido en un infierno tras aquella caída en Jerez en 2020. Davide Tardozzi, jefe de Ducati; Julià, padre del piloto; Gemma, la novia; y Jimmy, su agente, le esperaron en el box médico para conocer el alcance de su lesión. «Ha sido un traumatismo en el hombro afectado. Hay una pequeña fractura y es el brazo que fue operado. Hay cosas que pueden disimular el diagnóstico. Está bien pero con el TAC sabremos si es quirúrgico o no. Todo se hará en Madrid», explicó el doctor Charte. Mir también se fue al suelo.

Vuelta ocho. Aldeguer adelantaba a Acosta y lideraba la carrera. Quedaba mucho aún. Álex era séptimo y Bagnaia quedaba fuera. El Ducati Lenovo se quedaba sin pilotos en pista. Buena pelea entre Marini y Acosta por la segunda plaza, lo que permitió que Aldeguer se escapara y que Raúl Fernández se metiera en la pomada. Pero el que se benefició fue Rins, que supo esperar su oportunidad para colocarse tercero. Aldeguer se escapaba y Álex Márquez escalaba a la cuarta posición.

A falta de cinco vueltas el podio era completamente español, con cinco pilotos españoles en los primeros puestos: Aldeguer, Álex Márquez, Acosta, Raúl Fernández y Rins. Un arreón de Binder le colocó cuarto. Fermín cada vez más lejos. Acabó ganando el murciano, con Acosta y Marc por detrás. Podio histórico para Gresini.