Suscribete a
ABC Premium

Motogp - gran premio de indonesia

La caída y lesión de Marc Márquez desluce la victoria de Fermín Aldeguer

Bezzecchi tiró al suelo al campeón, que se fracturó el brazo del que ha sido operado cuatro veces. En Madrid valorarán si debe pasar por quirófano

Pedro Acosta y Álex Márquez completan el podio. Bagnaia también se fue al suelo

José Antonio Rueda, el admirador de Jorge Lorenzo que quería ser como Rayo McQueen

Fermín Aldeguer lidera la carrera en Mandalika
Fermín Aldeguer lidera la carrera en Mandalika AFP
Sergi Font

Sergi Font

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Victoria inapelable de Fermín Aldeguer, encabezando un podio completamente español, con Pedro Acosta y Álex Márquez flanqueándole. Pero la carrera estuvo marcada por la caída de Marc Márquez tras un toque con Bezzecchi. Un incidente que puede tener consecuencias quirúrgicas. La preocupación llega ... porque la fractura ha sido en el brazo del que fue operado en cuatro ocasiones y que le sumió en una pesadilla que duró cinco años. El piloto partirá hacia Madrid donde evaluarán la decisión definitiva. «Dentro de lo malo ha salido barato. Parece que están los ligamentos rotos. Esta noche vuelo a Madrid y veremos que es lo que hay. Son cosas que pasan en la carrera. Bezzecchi iba muy rápido, me ha tocado la rueda de atrás y son cosas que pasan. Me ha pedido disculpas», comentaba el piloto

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app