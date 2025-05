La pole solidaria de Aleix

La pequeña Mía, feliz como nunca, esperaba emocionada a que su padre bajara de su Aprilia y corriera a abrazarla. Aleix Espargaró acababa de conseguir la pole en Montmeló, a escasos diez kilómetros de la casa en la que se crió, en Granollers. El piloto, aún emocionado bajo el casco rosa que estrenaba en este Gran Premio, era consciente de que el sueño del Mundial está, a sus 32 años y a pesar de militar en una fábrica de las pequeñas, más cerca que nunca. Dominó los segundos, terceros y cuartos libres, además de imponerse en la Q2 batiendo todos los registros del circuito y arrebatándole el primer puesto a la poderosa Ducati de Pecco Bagnaia por 31 milésimas.

Una pole para el catalán que le permitirá asaltar este domingo el liderato del Mundial que ostenta Fabio Quartararo con su Yamaha con ocho puntos de ventaja. Es el favorito y se siente fuerte. Pero más allá de los tiempos, los registros y los récords, el primer puesto de Aleix tiene una vertiente solidaria cuya protagonista es la pequeña Mía y que se escenifica con el casco rosa que lucía el piloto. «El casco más bonito y simbólico de toda mi carrera deportiva» es un emotivo homenaje a su hija y un reconocimiento a la asociación CorAllFamily , encargada de ayudar a niños con cardiopatías, y que fue clave en la vida de la pequeña Mía, que celebra su aniversario coincidiendo con el Gran Premio de Cataluña, y de la familia Espargaró.

«Hace cuatro años que nacieron mis gemelos. Mía nació con una cardiopatitis severa , lo pasamos muy mal y CorAllFamily nos ayudó muchísimo, con toda la asociación de doctores que operaron a mi hija», se emociona Aleix, que diseñó el casco, completamente fucsia e incorporando el nombre de la niña en la parte de atrás, además de añadir una reseña a CorAllFamily.

«Creo que los deportistas de élite somos un altavoz muy grande en la sociedad y tenemos muchísimo impacto, cosa que no me gusta mucho y que no comparto, porque yo lo único que hago es dar gas a la moto. Pero es así, somos un altavoz grande para la sociedad y en el momento en el que estoy yo, más que nunca. Así que es un homenaje a mi hija, que es toda mi fuerza , pero sobre todo a CorAllFamily, porque operan a muchos niños alrededor del mundo que no tienen medios y que hace cinco años se morían. Si veis las estadísticas de problemas del corazón, te derrumban», desgrana convencido el piloto, que subastará el casco para conseguir fondos para esta asociación.

Su historia ha tenido mucha más visibilidad gracias al fin de semana que está protagonizando y, sobre todo, al momento deportivo que está viviendo. El mayor de los Espargaró logró su primera victoria en la categoría reina en Argentina (ganó tras salir de la pole, todo un aviso para hoy) y suma cuatro podios consecutivos tras acabar tercero en Portimao, Jerez, Le Mans y Muguello, lo que le permite ser una realidad tras ocho carreras disputadas y que consolida con la pole lograda este sábado en Montmeló, donde compartirá primera línea con la Ducati de Bagnaia y la Yamaha de Quartararo.

Aleix todavía no se acostumbra a partir como favorito. Su trayectoria no ha sido fácil pero está en el mejor momento de su carrera. «Es un orgullo, una responsabilidad, también es muy extraño ser el piloto referencia , el primer piloto español y catalán de este gran premio, en la clasificación del Mundial. Es todo muy raro, pero me hace mucha ilusión. Acepto esta responsabilidad con mucho orgullo y voy a intentar hacer de todo para ganar mañana delante de todo este público», explicaba algo más calmado tras las felicitaciones de sus allegados. No obstante, el piloto trató de rebajar la euforia del entorno: « No va a valer con ser rápidos , sino que no hacer fallos será difícil, mantener el neumático hasta el final será difícil. Sí que creo que somos los más rápidos a priori, pero esto estará emocionante. Creo que mañana habrá un buen ‘show’».

Jorge Martín, sexto; Alex Rins, séptimo; Viñales, octavo; y Pol Espargaró, décimo , fueron los españoles que accedieron a la Q2. Destaca la mejoría de Pol, por delante de Nakagami tras la retirada de Marc Márquez. Honda decidió apostar por el japonés del equipo satélite para que probara algunas novedades (le dio el chasis nuevo con el que ensayó Marc Márquez en Mugello, aunque optó por salir con el antiguo), aunque el catalán, que suena para ir a KTM el próximo año, tuvo mejor ritmo.

Vietti y Foggia, otras poles

En Moto2 se impuso Celestino Vietti , que impidió la pole de Arón Canet. la primera línea la completará Joe Roberts. El duelo entre los tres pilotos, que dominan en el Mundial junto a Ogura, promete ser apasionante. Pedro Acosta , que en Muguello se convirtió en el piloto más joven en ganar en la categoría intermedia, no disfrutó de una buena jornada y partirá duodécimo.

En Moto3 fue Dennis Foggia el que logró el mejor tiempo en la ronda decisiva y saldrá primero en parrilla, acompañado por Deniz Öncü e Izan Guevara . El líder del Mundial, Sergio García Dols , estará en el séptimo puesto. El piloto de Burriana tiene una ventaja de 28 puntos con respecto a Guevara y 42 con el tercero de la clasificación general, Jaume Masiá , que saldrá en 14º posición.