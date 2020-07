Maverick Viñales y Fabio Quartararo han doblegado por escasamente una décima de segundo al vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, en los entrenamientos libres convocados previamente al inicio del GP de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez.

Viñales marcó un mejor tiempo final de 1:37.793, que se quedó a algo menos de un segundo de la mejor vuelta rápida, en poder del francés Fabio Quartararo desde el pasado año con un registro de 1:36.880, precisamente el segundo clasificado de esta jornada libres a 118 milésimas de segundo del piloto oficial de Yamaha y con treinta milésimas de segundo sobre el de Repsol Honda.

That's it for #MotoGP running today! ✅



It's close at the top as the pace hots up under the Spanish sun! 🔥#JerezTestpic.twitter.com/6efPuMfXmX