Motociclismo Dani Pedrosa anuncia su retirada de MotoGP El catalán deja el Mundial tras 13 años en la categoría reina y después de que Honda decidiera no renovarle

Sergi Font

Lo que era una sospecha ya es oficial. Dani Pedrosa pone punto y final a su etapa como piloto en el Mundial de Motociclismo después de 13 años en la elite. El catalán lo ha oficializado esta tarde. Buena parte de su decisión se ha fundamentado a causa de que Honda decidiera no renovarle el contrato que expiraba a final de esta temporada. La retirada era una opción que ya se venía mascando desde hace tiempo. Ya en el Gran Premio de Cataluña convocó a todos los medios para anunciar qué haría en el futuro próximo, pero entonces comunicó que manejaba varias opciones que debía estudiar. En Assen ya lo tenía más claro y aseguró que sería Alemania el lugar escogido para comunicarlo.

Sachsenring acoge el noveno gran premio de la temporada y es el último antes de las cortas vacaciones de verano de este Mundial. Actualmente, Pedrosa ocupa la duodécima posición, con 41 puntos, a 99 del líder, Marc Márquez. Su floja temporada y el hecho de que no haya ganado nunca el campeonato durante los 13 años que lleva en MotoGP, no anula su calidad. El catalán es el segundo piloto de la historia con más podios en la categoría reina (112, igual que Lorenzo, y por detrás de Rossi, con 195) y suma 31 triunfos en la máxima categoría y 54 en total.

«Me gustaría anunciar que el año que viene no estaré compitiendo en el Mundial de MotoGP», anunció Pedrosa ante un nutrido grupo de periodistas. «Esta decisión ha sido muy dura de tomar. A pesar de que he tenido opciones muy buenas para continuar, tengo que decir que no disfruto al máximo de la competición y que ahora mismo tengo otras prioridades. Ya no vivo las carreras con la intensidad con que lo hacía antes», argumentó.

«Me llevo el amor de todos los aficionados y la gente que me ha apoyado y me ha seguido. Estoy muy contento de lo conseguido, que es más de lo que hubiera soñado de pequeño. También quiero agradecer a Dorna y a Honda, que me dieron la oportunidad en el 99 de cumplir mi sueño, que era ser piloto de motos», añadió el piloto.

En los últimos días Pedrosa estudió la posibilidad de aceptar una propuesta de un equipo satélite de Yamaha que se está formando para el próximo año. Hubiera tenido el patrocinio de Petronas y el asesoramiento deportivo de Jorge Martínez Aspar. También el campeón del mundo de Superbikes, Jonathan Rea, le propuso cambiar los prototipos de MotoGP por las motos de serie «preparadas». «Lo hemos hablado en el equipo, sería genial que un piloto como Pedrosa, o Iannone, vinieran a Superbikes. Honda ya trajo a Cal Crutchlow en el pasad. Sería increíble verle aquí, para ser sinceros le daría mucho prestigio a la categoría», comentó Rea. El lugar de Pedrosa en Honda lo ocupará Jorge Lorenzo.