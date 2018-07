Motociclismo - GP Assen Triplete español en Assen Márquez se afianza en el liderato con su cuarta victoria, con un grandísimo Álex Rins, segundo, y un renacido Maverick Viñales, tercero

Sergi Font

Marc Márquez, Álex Rins y Maverick Viñales coparon el podio en el Gran Premio de Assen en la categoría reina, alejando a Valentino Rossi hasta la quinta posición y alargando el periodo sin ganar del italiano (Yamaha ya suma 18 Grandes Premios sin premio, igualando su peor registro). Precisamente fue en Holanda la última vez en la que «il Dottore» se subió a la zona más alta del cajón.

La carrera comenzó con una espectacular salida de Jorge Lorenzo, que ganó ocho puestos de golpe para situarse en cabeza de carrera y batirse con Márc Márquez y Valentino Rossi, que hacían buena su gran clasificación del día anterior. El ritmo del balear hacía presagiar una tercera victoria consecutiva del de Ducati, en un resurgimiento inaudito. No obstante, con el devenir de la carrera fue perdiendo posiciones hasta acabar en séptima posición.

Finalmente, el gran protagonista fue Marc Márquez, que ha logrado su cuarta victoria de la temporada y se afianza en la cabeza del Mundial. El catalán ha dado un golpe de autoridad en un feudo que tradicionalmente es de Yamaha y suma su sexto podio en las ocho carreras disputadas. También memorable ha sido la carrera realizada por Álex Rins, que acabó segundo, logrando a mejor posición histórica en la máxima categoría. «No tengo palabras, ha sido una carrera muy difícil. Esta mañana no me sentía bien, me dolía el estómago, pero los médicos me han tratado y he podido correr. La verdad es que ha sido una carrera fantástica y difícil», explicó Rins tras cruzar la líena de meta.

No obstante, el que estaba exultante era Márquez, que no paró de saltar sobre su moto tras la dificultad que tuvo su victoria, como prueba que hasta último momento hasta cuatro marcas se estuvieron disputando la carrera. «En los entrenamientos ya me sentí muy cómodo pero esperaba que la carrera fuera difícil. Era complicado abrir hueco porque había mucho viento y te podían coger a rebufo. Ha habido un gran lucha con todo el mundo y todos hemos tenido contactos, parecía una carrera de Moto3. He intentado gestionar los neumáticos y lograr una victoria que me ha dado los 25 puntos», explicaba Márquez antes de subir al cajón para escuchar el himno español. En cuanto a contactos, como explicaba el piloto de Cervera, espectacular y destacable fue el que mantuvieron Rossi y Lorenzo, cuando el italiano impactó en la zona trasera de la moto del balear a más de 300 kilómetros por hora, sin consecuencias.

Podio de Alex Márquez en Moto2

Francesco Bagnaia se llevó la victoria en Moto2 tras dos Grandes Premios fuera del podio. El piloto italiano logró en Assen su cuarto triunfo de la temporada y reforzó su liderato en la categoría. El incidente de la carrera lo sufrió Baldassari, al que un pinchazo le dejó sin opciones cuando peleaba en la cabeza. La segunda plaza fue para Fabio Quartararo, que sumó su segundo podio consecutivo tras una gran remontada. Alex Márquez completó el cajón en Assen gracias a su gran regularidad, lo que le permite seguir peleando por el título de Moto2, a pesar que la victoria se le sigue resistiendo. La cara amarga la vivió Marcel Schrotter, al que la cuarta plaza le dejó fuera del podio, aunque repite su mejor posición histórica. El alemán suma tres carreras seguidas saliendo desde la primera línea pero en carrera no logran mantener la superioridad que muestra en las clasificatorias. Joan Mir ha puntuado tras abandonar en Barcelona y Miguel Oliveira ha sido sexto, lo que mengua sus opciones de conseguir el campeonato, ya que se queda a 16 puntos de Bagnaia.

Martín, nuevo líder en Moto3

El dolor no ha podido con Jorge Martín, que ha logrado una gran victoria en la primera carrera de la mañana en Assen. El piloto español demostró que su pole no fue casualidad y que su superioridad en los Paises Bajos es patente, aunque su victoria se fraguó por un error de Bezzachi, que permitió que el madrileño se aupe a la primera plaza del campeonato. Por su parte, Canet se reencontró con las buenas sensaciones y acabó segundo. Martín planteó una carrera muy similar a las que suele hacer. Su caída en Montmeló no vario sus planes y trató de marcar diferencias desde el principio. Canet, Martín, Bezzecchi, Bastianini y McPhee tomaron la delantera y Masiá, que lideraba el grupo posterior, ya estaba a cinco segundos cuando no llevaban ni media carrera. Las caídas de McPhee y Bezzachi abrieron el Mundial y Martín supo aprovecharlo. Fue un gran día para los españoles en Moto3, ya que al primer puesto de Martín y al segundo de Canet, se sumó una cuarta posición para Masiá. Ramírez fue décimo y Arenas también puntuó.