Lorenzo y Dovizioso se atizan en las redes

Ni siquiera la Navidad ha podido apaciguar la enemistad entre Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso , que viene de los tiempos en los que ambos eran niños y rivales en 2001, cuando disputaban el Europeo de 125. El italiano ha hecho unas manifestaciones que han encontrado la rápida respuesta del español en las redes sociales. Se arrancó Dovizioso en una entrevista que concedida a DAZN, donde ha hablado de Casey Stoner, al que considera el más talentoso de todos ellos, Marc Márquez , Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo, quien fue su compañero de equipo en Ducati en 2017 y 2018.

« Creo que aún le sigo cayendo mal . Sobre todo porque noto que, en cuanto puede me ataca en las entrevistas y no he sido capaz de entender si es porque no ha podido asimilar que durante dos años con la misma moto siempre ha estado detrás o por qué. Habiendo ganado tantos campeonatos debería estar por encima de estas cosas. Pero noto que hay algo que le molesta y no logro entender su mente un tanto particular», ha explicado el italiano.

La respuesta de Jorge Lorenzo no se ha hecho esperar y ha querido dejar claro dónde se gestó su mala relación. «Ambos sabemos que no viene de la época de Ducati. Dovizioso me tiene envidia desde 250cc, pero quise dar una oportunidad a nuestra relación. En mi primera temporada en Ducati recuerdo ir a felicitarle al podium y su única respuesta eran palabras negativas hacia mí, sobre si mis métodos de entrenamientos eran los adecuados después de un mal resultado o incluso una caída fortuita por un fallo mecánico. Entiendo que le dolió que Ducati decidiera apostar por un campeón y pagarle 12 veces más que a él , pero la realidad es que le he ganado en 250cc, en 9 años en MotoGP, incluidos los que ambos íbamos con una Yamaha y el segundo año una vez tenía ya la moto a mi gusto también pude batirlo regularmente y ponerme por delante en el campeonato», ha explicado en las redes sociales. Lorenzo ha añadido: «Desafortunadamente una lesión paró mi proceso de crecimiento en Ducati. Así que ‘caro’ Andrea, tú bien sabes y el mundo también que no me caes mal porque me hayas ganado el primer año de adaptación con Ducati, esto era algo normal como que te hubiera ganado el resto de años de haber seguido en Ducati. ¡Feliz Navidad!».

