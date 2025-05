Binder gana el Gran Premio de Austria con la apuesta más arriesgada

Brad Binder aguantó, moto convertida en patinete cuando la lluvia arreció a tres vueltas para el final. A tan poco del final, el sudafricano prefirió apostar a que llegaba con los neumáticos de seco y no paró a cambiarlos. Sudó, tembló, lo pasó mal, pero celebró una victoria de lo más inesperada en el Gran Premio de Austria haciendo bueno el dicho de «quien no arriesga no gana».

Porque la carrera, todavía con nubes claritas en el cielo, estaba destinada que llevara en el podio los nombres de Bagnaia, Márquez, Quartararo o Martín. Sobre todos los tres primeros habían participado en un bonito espectáculo durante más de 20 vueltas y solo al final apretó el novato de la temporada, espoleado por la victoria el pasado domingo en este mismo circuito.

Sin embargo, faltaban tres vueltas, y en MotoGP, donde se gana por milésimas, eran un mundo. Los 'favoritos' notaron que ya la moto deslizaba demasiado como para aguantar los últimos 20 kilómetros y decidieron, en bloque porque no se fía nadie de nadie en este Mundial, entrar a cambiar de vehículo. Pero no les dio tiempo a recuperar las plazas perdidas, pues hubo otro grupo que decidió apostarlo todo a que terminaban con neumáticos de seco aunque tuvieran que pasar por las curvas como si en lugar de motos llevaran bicicletas.

Y de todos ellos, el que mejor aguantó fue Binder, que cogió una buena distancia con el riesgo de la caída dentro del casco, y evitó que Baganaia y Martín, mucho más frescos y seguros, acabaran con su escapada. Celebra el sudafricano su primera victoria en MotoGP este curso. Por detrás, Bagnaia y Martín que, arriesgaron, pero no tanto.

En las categorías inferiores, el poderío español sigue al alza. Raúl Fernández se hizo la victoria de forma incontestable, férreo desde la primera vuelta, y presiona al líder Remy Gardner en la general. Y en Moto3, al líder Pedro Acosta, cuarto en carrera, se suma otra potencia de nombre Sergio García Dols, que logró batir a Danzi Oçu en el último sector del circuito de Spielberg de la última vuelta para subir la tercera victoria del curso.