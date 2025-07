Ilia Topuria: «El objetivo final es ser triple campeón de la UFC»

El pasado fin de semana, Ilia Topuria escribió su nombre en piedra en la historia de las artes marciales mixtas (MMA). El hispanogeorgiano conquistó su segundo cinturón (ya lo hizo en el pluma, ahora en el ligero) de la UFC, tras noquear en el primer asalto al brasileño Charles Oliveira. Después de un ajetreado viaje de regreso, aterriza en la capital española, todavía con 'jetlag', para presentar su nueva marca de bebida funcional, 'Mucho'. Allí, El Matador atendió a los medios y analizó, en caliente, su futuro dentro de la mayor liga de MMA. Aseguró que ganaría al mejor Conor McGregor, que, si por él fuera, Paddy Pimblett sería su primera defensa del título y que Arman Tsarukyan, el número uno del ranking, es una «pelea fácil» para él. Tampoco se olvidó del daguestaní Islam Makhachev, quien subió de división evitando combatir con el hispanogeorgiano. Entretanto, Topuria atiende en exclusiva a ABC para desvelar cuál es su objetivo final en el deporte: traer la UFC a España y ser campeón en tres divisiones, algo que nadie jamás ha logrado en toda la historia.

-Recién aterrizado en Madrid después de la conquista de un segundo cinturón de la UFC, en este caso de peso ligero de la UFC. ¿Es consciente del impacto que está teniendo en España después del último KO a Charles Oliveira?

-Es el primer sitio al que voy. No tengo ni idea, de momento no he podido ver el impacto, he estado fuera de toda la esfera mediática. Imagino que sí habrá sido grande, estoy notando una energía especial.

-Me preguntó qué me pareció el combate contra Charles y le dije, a modo de broma, que duró demasiado poco para los aficionados.

-¡Encima se queja! (Risas).

-¿De verdad creía que iba a terminar en solo dos minutos y medio la pelea?

-Lo estuve diciendo todo el tiempo, parecía un profeta.

-La victoria, sin duda, fue de las más espectaculares de su carrera. ¿Qué sigue ahora para Ilia Topuria?

-No tengo ni idea... En este punto de mi carrera, después de cada combate, me hace falta meditarlo, visualizarlo, ver contra quién quiero, cómo tiene que ser... No he tenido tiempo para analizarlo, todavía estoy con el jetlag. Quiero asentarme bien aquí, pensarlo y más adelante te responderé con más claridad.

-Yo le puedo decir que Arman Tsarukyan, el contendiente número uno del peso ligero de la UFC, ya ha declarado cómo podría ganarle a usted: lo tiraría al suelo y lo amasaría...

-(Se ríe). ¡Si es un paquete! ¿Has visto su pelea contra Charles Oliveira? ¡Cuántas veces ha estado a punto de someterlo y tapear! Le entraron muchas sumisiones. Es un paquete. A Arman Tsarukyan te aseguro que lo finalizo.

-Otro nombre muy claro es el inglés Paddy Pimblett por la rivalidad que mantienen desde hace años.

-Es un regalo. No tiene ni idea.

-Ha dicho que si se hiciera un evento de UFC en España, vencería en un primer asalto a Islam Makhachev y, acto seguido, a Paddy Pimblett.

-Podría ser, claro. Después de Charles Oliveira podría haber peleado con Paddy, con Arman y con Islam también.

-Esa llegada de la UFC a España depende de la renegociación de los derechos televisivos en Estados Unidos pero, ¿empujará para que vengan el año que viene?

-Voy a hacer todo lo que está en mis manos. Me encantaría competir en España delante de todo el mundo, sería otro sueño hecho realidad. Imagínate en el Santiago Bernabéu, peleando delante de todos, vivirlo y tenerlo en mis recuerdos vale muchísimo la pena. Quiero hacer que suceda.

-Nadie en la historia de la UFC ha logrado conquistar el título en tres categorías diferentes de peso. ¿La triple corona es el objetivo final?

-No me hagas hablar de esto (sonríe). [La UFC le pidió que no hablara de una subida inmediata al peso wélter]. Pero sería el objetivo, sí.