Tom Aspinall se harta de Jon Jones: «He tenido suficiente. Tenemos que luchar, o tengo que pasar a otra cosa»

«He tenido suficiente». Con esa autoridad hablaba Tom Aspinall acerca de su combate contra Jon Jones. Y es que si el posible combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev lleva tiempo en la cabeza de todos, este lo duplica. Desde 2023 llevan los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) fantaseando con ese combate. Más específicamente desde el 11 de noviembre, fecha en la que el inglés se convertía en el campeón interino. Desde ese entonces han pasado nada más ni nada menos que 550 días. Tom Aspinall se ha convertido en el luchador que más tiempo ha sostenido un cinturón interino.

Además, lo ha defendido. Algo nunca antes visto. En todo este tiempo, Jon Jones sufrió una dura lesión que lo alejó por un año. Y luego volvió para enfrentar a Stipe Miocic en su primera defensa. Todo esto dejó al inglés en un infinito interludio. «Yo, personalmente, no puedo hacer nada. Solo creo que es cuestión de dinero por su parte. Pelearé cuando quiera, donde quiera, pero creo que es cuestión de dinero. Solo creo que él tiene como 37, 38 años de edad, pero no sólo eso, tiene un montón de daño en el cuerpo, ha recibido un montón de golpes en la cabeza. Y no estoy diciendo nada negativo. Esa es la realidad, y estoy seguro de que Jon Jones es consciente de ello», explicaba Aspinall en High Performance Podcast.

El tema del dinero es algo que siempre ha rondado por las negociaciones del considerado mejor de todos los tiempos. Fue por ese mismo motivo que nunca tuvo lugar la pelea con Francis Ngannou. «Estoy bien aburrido de [la conversación sobre Jones]. He tenido suficiente. Tenemos que luchar, o tengo que pasar a otra cosa. Y no pretendo presumir, si nos fijamos en las estadísticas, soy literalmente el tipo más peligroso de la UFC. Cuando enfrentas a un tipo de mi tamaño que tiene esas credenciales a estas alturas de su carrera, creo que Jon es inteligente y lo sabe, así que quiere una compensación económica por ello...», sentencia el campeón interino.

No por nada, Tom Aspinall obtiene todas sus victorias por finalización y en el primer round a excepción de una. Según los datos de la UFC, el inglés posee el menor tiempo medio por pelea, con solo 2.02 minutos. Es el peleador de la UFC que menos necesita en el octágono. Y eso él lo sabe: «Es uno de los mejores de todos los tiempos, no hay dudas, pero el cuerpo no miente. Tiene 37 años y muchísima milla encima. No estoy diciendo que esté acabado, pero sí que yo estoy en mi mejor momento. Mi estilo, mi velocidad y mi precisión hacen que sea muy difícil evitarme durante cinco rounds. Solo necesito una oportunidad. Eso es todo lo que me hace falta».

Por el momento, el estadounidense continúa sin decir nada sobre su futuro. Sus últimas declaraciones, según el medio MMA Fighting, es que está «viviendo su mejor vida». El único que puede solucionar esto es Dana White. Este siempre se ha mostrado confiado acerca de que este pelea sucederá. No obstante, el tiempo pasa y no hay nada oficial. Tom Aspinall se ha hartado, ya no puede esperar más. En caso de que se de, la UFC suele ir en noviembre al Madison Square Garden, donde acostumbra a pelear Jon Jones. Sería esperar mucho tiempo, pero es la fecha más plausible para que se lleva a cabo. Además, la posibilidad de que la compañía despoje a Jones de su cinturón es casi inexistente por el trato tan especial que le dan.