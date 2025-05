Ankalaev se podría adelantar a Topuria: «Me ofrecieron pelear con Alex Pereira en la International Fight Week...»

El resultado del UFC 315 ha provocado un efecto dominó a gran escala en la UFC. La victoria de Jack Della Maddalena sobre Belal Muhammad ha dejado el camino libre a Islam Makhachev para buscar su segundo cinturón. De hecho, el ruso ya lo ha confirmado por sus redes sociales. Esto parece desembocar en que, en el UFC 317, Ilia Topuria se enfrente a Charles Oliveira. Sin embargo, todo apunta a que no será por el título indiscutido, sino por un interino.

«Pero independientemente del resultado de esa pelea, ¡no voy a renunciar a mi título de peso ligero! ¡Podríamos encontrarnos con un verdadero contendiente!», declaraba el ruso antes del combate entre Della Maddalena y Muhammad. En consecuencia, sería difícil pensar que un cinturón interino sea el plato principal para un evento tan importante como el de la International Fight Week. Es aquí donde entra la figura de Magomed Ankalaev.

El campeón del peso semipesado de la UFC reveló este domingo que le ofrecieron adelantar la revancha contra Alex Pereira: «Me ofrecieron pelear con Alex en la International Fight Week. Si no quiere, sigamos adelante. Estoy listo para todos. Te reto», posteaba el ruso en X. Se especulaba que dicha revancha iba a tener lugar en agosto. Sin embargo, el brasileño no se ha pronunciado al respecto. Otra opción podría ser Alexandre Pantoja, pero su bajo nivel mediático dificulta que sea cabeza de cartel por delante del hispanogeorgiano. Además, Dricus Du Plessis ya confirmó que su combate contra Chimaev no sería este 28 de junio sino más adelante.

No obstante, cuesta creer que Ilia Topuria se conforme con ser el duelo coestelar en su llegada al peso ligero. Sin duda la pelea con Charles Oliveira podría sostener cualquier velada, pero al no tener en juego el título indiscutido podría perder puntos. Sea como sea, este mismo martes, Dana White y su equipo se reúnen para definir el futuro de la compañía. Con menos de dos meses para el UFC 317, la UFC no puede permitirse esperar más. No sería de extrañar que en unas horas se oficialice el próximo rival de Ilia Topuria, que a todas luces parece ser el brasileño, así como si finalmente será por un título interino. Otra posibilidad es que la UFC presione a Makhachev para que deje vacante el cinturón, aunque este ya ha expresado su negativa al respecto.