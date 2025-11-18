Qatar, el 'hervidero' de la UFC donde se despejará el futuro de los Topuria

La mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) a nivel global, la Ultimate Fighting Championship (UFC), siempre ha bebido de las narrativas, rivalidades que permiten calar entre sus fanáticos y que les empujan a trascender fronteras. Las ha habido de todos los colores: aquel ... mítico Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor, o la del propio luchador irlandés contra el brasileño José Aldo. Por no hablar del enfrentamiento entre Jon Jones y Daniel Cormier, compatriotas que se tenían unas ganas enormes.

En ese contexto, Ilia Topuria ha emergido como un generador de narrativas nato, tratando de que acabar firmando alguno de los combates más populares de la UFC. Pues bien, la ciudad de Doha, en Qatar, donde se celebra este sábado 22 un evento UFC Fight Night, que tendrá a Aleksandre Topuria como protagonista español, se va a convertir en un auténtico 'hervidero' a colación de las figuras que allí estarán presentes. El hotel donde se alojan los peleadores, y que acostumbra a ser el centro neurálgico de la Fight Week, estará gobernado por la tensión.

Y es que allí emergerán, por un lado, los Topuria, Ilia y Aleks, para la pelea de este último. Pero también estará el archienemigo de El Matador y posible futuro rival, Paddy Pimblett, quien estará acompañando a sus compañeros de gimnasio Luke Riley y Shem Rock. Por su parte, Arman Tsarukyan, otro de los nombres que suenan para medirse en algún momento a Ilia, será el atleta que encabece el citado evento de la UFC en Doha. Mientras tanto, se presume que Islam Makhachev también se dejará caer por allí, para estar junto a Tagir Ulanbekov. Así, las dos narrativas principales de Ilia, la de Paddy y la de Makhachev, podrán tener un nuevo capítulo.

Además, con el estreno del nuevo contrato televisivo de Paramount a la vuelta de la esquina, pues en enero ya comenzará, la UFC necesitará a Ilia Topuria defendiendo su título mundial en el primer trimestre, por lo que las reuniones que mantengan con el hispanogeorgiano en Qatar determinarán claramente su futuro. Por otro lado, el horizonte de Aleksandre dependerá de lo que haga en su combate contra el kazajo Bekzat Almakhan. Así, una gran victoria de El Conquistador le puede empujar a un ascenso más rápido de lo imaginable. El 'hervidero' de Qatar dictará sentencia.