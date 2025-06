Nacho Campos, a su rival: «No esperes ser el McGregor de AliExpress»

Madrid se viste de gala para recibir este sábado lo que puede ser el mejor evento de artes marciales mixtas (MMA) en la historia del país. La promotora WOW FC tendrá sus primeros campeones. El próximo sábado 7 de junio, en el Madrid Arena, se pondrán en juego cuatro cinturones de manera simultánea. Hecher Sosa y Yaman 'El Diamante' serán el evento estelar, enfrentándose por el título del peso gallo. Ignacio Capella y Umakhan Ibragimov lo harán por el ligero. Nacho Campos y Nikolay Grozdev se batirán por el del pluma. Y por último, Fabia Sintes y Davi Santos competirán por el mosca.

Sin duda será una cartelera histórica e imperdible para todos los aficionados. Este pasado jueves fue la rueda de prensa, donde todos los rivales se vieron las caras frente a frente. Además del choque entre Hecher Sosa y Yaman, la atención se fue para Nacho Campos y Grozdev, quienes fueron los que más interacción tuvieron. Ambos vienen de brindar grandes actuaciones en la compañía española. El irlandés viene de someter a Theo Bashford en el primer asalto en el pasado WOW 17. Por su parte, Campos también sometió a su oponente el pasado abril, en el WOW 18.

Noticia Relacionada Nacho Campos, en busca de brillar en la Noche de los Campeones: «El cinturón se viene para casa» Jose Soriano El miembro del gimnasio Black Panther se enfrentará a Nikolay Grozdev en el WOW 20 por el campeonato del peso pluma

Al ser el Campos madrileño, se presupone que tendrá a gran parte de la afición de su lado, algo que no parece preocuparlo en exceso: «Presión ninguna. Estoy arropado. Pelear en casa es lo mejor que tengo. Van a estar ahí en la grada cientos de personas… Todo lo contrario a la presión. Estoy muy contento y agradecido de la gente que tengo detrás», espetaba Campos en la rueda de prensa bajo los vítores de sus compañeros del Black Panther. Aun así, esto tampoco causa efecto en Grozdev: «Aunque él sea el local todas mis peleas han sido lejos, yo siempre peleo en las casas de mis oponentes», señalaba.

En cuanto a las expectativas del combate, el español lo tenía claro: «Lo único que puedo decir es que realmente quiero pelear con él, dar un buen espectáculo que la gente disfrute, que para eso pagan. Y eso es lo que quiero, pelear con él, vencerlo y convertirme en el primer campeón de WOW». A lo que rápidamente Grozdev respondía: «Yo lo que espero es una buena actuación mía, y hacerme con el bono». Fue en ese momento cuando empezaron los intercambios de palabras. Rápidamente, Campos controló la situación: «Tranquilo, no esperes ser el McGregor de AliExpress. No pretendas, no va a funcionar», apuntaba. Esto se debe a que Nikolay Grozdev ha sido compañero del excampeón de la UFC, del que asegura que «a este evento no va a venir pero seguramente después si lo hará».