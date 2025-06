Hecher Sosa: «Voy a ganar y llegaré a la UFC cuando ellos digan que toca»

Uno de los combates más esperados en la historia de las artes marciales mixtas (MMA) españolas ya está a la vuelta de la esquina. Hecher Sosa (12-1) y Yaman El Diamante (3-0) se enfrentarán en el combate estelar de WOW 20, en lo que supondrá el estreno del cinturón de la mayor liga de MMA de En españa en la categoría de las 135 libras (61,2 kilogramos).

Sin duda, uno de los duelos con más expectativas, al ser uno de los peleadores nacionales más consolidados fuera de la UFC y un talento enorme emergente. Pero también por el pique que se ha ido creando entre ambos, siempre de manera deportiva, y que se avivó durante la rueda de prensa de WOW 20, en el Teatro Amaya.

«Es algo obvio que no soy el favorito, pero realmente no es que lo externo cale en lo interno, me centro en mí, me enfoco en mí y es la misma filosofía que tengo en todos los combates, ser mejor que el Yaman anterior y superar cualquier adversidad», comenzó respondiendo a una pregunta de los medios Yaman El Diamante.

«Me hace gracia porque al final siempre tiene sus frases preparadas, sus frases estoicas y suelta alguna de esas. Lo que va a ser inevitable va a ser la paliza que se va a llevar este 7 de junio», respondió con sorna el canario Hecher Sosa. Ante lo que obtuvo réplica del luchador vasco: «Quiero recalcar que no reté a nadie, respeto mucho a Hecher, se ha querido presentar la pelea así como que soy el retador y lo acepto. ¿Una cosa mala de Hecher? El cómo gestiona estos y cómo actúa». «¿Actuar cómo? Vamos a pelear, no te doy a dar un abrazo y a decirte que eres inevitable», insistió Hecher Sosa, en uno de los momentos de más tensión.

Sea como fuere, ya dentro del aspecto más deportivo, el canario, que lleva ya muchos meses en la órbita de la UFC, volvió a responder a la pregunta de si una victoria le llevará dentro de la compañía estadounidense. «Al final no depende de mí llegar a la UFC, de mí depende seguir peleando y seguir ganando, van nueve victorias consecutivas, voy a por la décima, yo solo puedo dar lo mejor de mí, seguir mejorando cada día, voy a ganar y cuando UFC diga que me toca, me tocará y demostrar quién soy una vez más», apuntó.

Y es que sobre la posición que ocupa en estos momentos WOW fue preguntado Ilia Topuria, quien es accionista de la compañía. «WOW se está proclamando como una de las mejores promotoras de Europa que le da las mejores oportunidades a los mejores contendientes de Europa y de todo el mundo, para que tengan su oportunidad de llegar a pelear en la UFC», zanjó el hispanogeorgiano.