Mike Tyson: «La UFC ofrece más entretenimiento y emoción que el boxeo»

«Todo el mundo tiene un plan hasta que te llevas el primer golpe». Esa frase legendaria la popularizó el que fuera campeón de los pesos pesados del boxeo mundial, Mike Tyson, quien ahora parece haber disparado con bala a la industria de la ... que él un día fue partícipe. Sin duda, Tyson es uno de los boxeadores más famosos y a la vez controvertidos de la historia del noble arte, con un estilo agresivo y exclusivo que le permitió convertirse en el campeón más joven del pugilismo en esa categoría.

La última vez que Mike Tyson subió al cuadrilátero no fue hace demasiado tiempo, concretamente compitió contra el 'youtuber' y boxeador profesional Jake Paul, con una notable diferencia de edad y estado de forma, y perdió a los puntos. De un modo u otro, Tyson siempre ha seguido vinculado al deporte de las dieciséis cuerdas, aunque también se le ha visto relacionarse con algunos de los protagonistas más importantes de las artes marciales mixtas (MMA), más concretamente de la UFC.

Y de esto último ha hablado recientemente, poniendo en valor el trabajo que ha realizado la mayor promotora de las MMA a nivel mundial. «Sin duda, la UFC ofrece más entretenimiento y emoción [que el boxeo]. Cuando no hay peleas, cuando las peleas terminan, es una fiesta hasta que empieza otra pelea. En el boxeo, la gente espera y habla, y en la UFC hay actividad constante», ha señalado en una entrevista exclusiva con Hard Rock Bet.

En cualquier caso, Mike Tyson opina que el boxeo, aunque haya perdido fuerza en relación con la UFC, siempre sobrevivirá: «¿Sabes qué es lo interesante del boxeo? Es casi como si no pudiera desaparecer. Tiene un grupo principal de aficionados que pueden vivir para siempre. Incluso si el boxeo entrara en un periodo de inactividad, contaría con los aficionados incondicionales, que son suficientes para que pudiera sobrevivir».

Por otro lado, Tyson se ha pronunciado acerca de la incursión de Dana White en el mundo de boxeo, de donde procedía y donde quiere seguir escalando la industria ahora. «Creo que le vendría bien tener más opciones, y creo que si me contratara, ganaría totalmente. Conocí a Dana cuando tenía pelo. Lo que hace en la UFC es genial. Ahora vamos a llevarlo al boxeo y ayudarlo a convertirse en el mejor promotor de todos los tiempos», ha apuntado el púgil estadounidense.