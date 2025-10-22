Javi Climent, entrenador de boxeo de Topuria: «Tiene una pegada sobrenatural, al que toque, lo va a mandar a dormir»

Cuando Ilia Topuria conquistó su segundo campeonato mundial en la UFC, los analistas le colocaron en la primera posición del ranking libra por libra, esto es, el mejor peleador del planeta sin importar la categoría de peso en la que compita. A su ... entrenador de golpeo, Javi Climent, no le extrañó. Es algo por lo que llevan muchos años luchando, derramando sangre, sudor y lágrimas. Pero ahora, eso sí, viven una etapa dulce. El técnico alicantino habla con ABC para analizar lo que viene por delante: quién será el siguiente rival de El Matador para su primera defensa del cinturón del peso ligero y si algún día se acabará dando el combate contra el homólogo del hispanogeorgiano en el boxeo, Terence Crawford.

-La última vez que nos vimos, vaticinó un nocaut a Charles Oliveira en el primer asalto. Y sucedió.

-Así es, fue un derechazo, como dije, pero es que llevábamos trabajándolo mucho tiempo, sentía esa semana que era la mano con más poder. Todos sus golpes son de mucho poder, pero esa la estaba conectando de una manera especial. Sabíamos que Oliveira bajaba su mano izquierda a la hora de pegar o después de pegar, lo teníamos claro. Y llegó el KO por ahí, fue tremendo. Si puede ganar boxeando, yo encantadísimo de que mi trabajo salga a la luz.

-Cada vez que encara una pelea Ilia Topuria, siempre destaca usted una mano con la que puede acabar la pelea.

-Nosotros preparamos nuestras combinaciones en función de quién tenemos delante, todo tiene un porqué. Hay peleadores a los que le pueden entrar más una izquierda, otros una derecha, lo estudiamos durante el 'training camp' y es una fluidez que le sale solo. Siempre son manos con la que Ilia se siente cómodo y el día de la pelea se llegan a dar sin tener que llegar a pensarlas.

-¿Cómo vivieron aquella semana de la pelea? Me dio la sensación de que estaban muy tranquilos, como si fuera una más, y no deja de ser una Fight Week para pelear por un título mundial.

-Cuando te paras a pensarlo, se te ponen los pelos de punta, es algo que soñábamos siempre. Sabíamos el potencial que hay y que en algún momento nos encontraríamos con esto. Es muy emocionante e increíble el poder vivirlo. Es un orgullo poder preparar una pelea tan grande como enfrentar a Oliveira, y teníamos muy claro que íbamos a ganarla.

-El estatus con el que cuentan ahora es diferente, Ilia es el mejor peleador del mundo ahora mismo. Imagino que eso llevará implícita una presión.

-Nosotros tratamos de que todo lo que hay fuera de nuestro entrenamiento no nos afecte. Tratamos de ponernos siempre objetivos y trabajar desde dentro, para seguir mejorando y avanzando, para continuar cumpliendo sueños, que siempre los hay.

-¿Esperaban que colocaran a Ilia en el primer puesto del ranking libra por libra (el mejor del planeta)?

-Yo sí que me lo esperaba, creo que se lo merece. Está destrozando a todas las leyendas, demostrando que es el mejor y ahora el mundo lo sabe. Va a seguir siéndolo por muchos años. Tiene una calidad única.

-Vayamos con la actualidad y el futuro. La UFC ha cerrado un acuerdo milmillonario de televisión en Estados Unidos que comienza el próximo año. Van a necesitar a sus mayores estrellas a principios de 2026 para arrancar con el contrato. ¿Ha podido hablar con Ilia para ver hacia qué fecha apuntan para su primera defensa del título?

-La verdad que no tengo ni idea. Nosotros nos estamos preparando desde ya, no hemos dejado de entrenar en todo el verano. Cuando nos digan un nombre, trabajaremos sobre él y estaremos más que preparados. Ahora mismo nosotros trabajamos en nosotros mismos, perfeccionando pequeños detalles y engrasando la máquina.

-Por el momento, le voy a dar yo algunos nombres. Por toda su trayectoria y viniendo de una victoria, Justin Gaethje era una opción. ¿Cómo vería este combate?

-Cualquiera que nos vaya a tocar ahora va a ser un gran peleador que tendremos que estudiar muy bien. Justin es un guerrero, un tipo con mucha experiencia, que le gusta ir al choque, pero eso nos conviene bastante a nosotros, si quiere venir a intercambiar manos, no lo va a poder hacer. No es una persona muy técnica, no considero que tenga un grandísimo 'striking'. Ilia tanto en la lucha como en el suelo es muy superior. Y luego en el golpeo, Ilia tiene el poder y el 'timing' para poder ganar la pelea en el primer asalto sin lugar a dudas.

-Hay otro luchador que, sobre el papel, puede parecer el más difícil para Topuria a nivel estilístico, que es Arman Tsarukyan. Pero Ilia me dijo que era un paquete.

-Lo dice porque lo piensa de verdad, ¡eh! Arman es un gran peleador y tiene un buena lucha cuerpo a cuerpo, tiene buenos derribos, pero luego su juego en el suelo es mantenerte ahí. A Ilia no lo va a llevar al suelo, y si pasara, no lo mantendrá sobre la lona. El jiu-jitsu brasileño de Ilia es increíble, ya vio la gente cómo le pasó la guardia a Charles Oliveira. Arriba Arman es un 'striker' básico, tiene buenas patadas, pero no tiene un buen mano del 'timing' ni el ritmo de golpeo que tiene Ilia. Tendríamos que trabajar la pelea, pero saldríamos con la mano en alto sin lugar a dudas. Además, mentalmente no lo veo fuerte.

-Sin duda, una de las peleas más mediáticas sería contra el inglés Paddy Pimblett, con quien Ilia mantiene una dura rivalidad, incluso enemistad. ¿Qué le parecería como rival?

-Sería una muy buena pelea para nosotros, porque Ilia tiene ganas de tenerlo delante y poder atizarle legalmente (risas). De cara al público, es un gran combate, la gente tiene ganas de verla, y nosotros de que ocurra, no por el peleador que es, pero sí por las cosas que ha dicho, es un combate fácil para Ilia.

-En cualquier caso, lo que ya va tocando de cara a 2026 es el primer evento de la UFC en España.

-Todo el mundo sabe que a nosotros nos hace mucha ilusión, da igual el rival que sea ahí. Sería un sueño para todos. Ojalá se dé, sea en Valencia, en Madrid o donde se pueda. Me encantaría sentir el aliento de todas nuestra gente.

-Si a Ilia le queda algún sueño por cumplir a nivel deportivo creo que sería el de protagonizar un UFC en España y ganar un tercer cinturón en otra división. ¿Es así?

-Así es. Son los dos objetivos a cumplir. Y lo vamos a hacer.

-Sin duda hay una pelea de legado que también le quedaría a Ilia por hacer: enfrentarse al excampeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev.

-Me encantaría como entrenador que ese combate se diera, sería muy bueno preparar una pelea contra Islam, es un grandísimo peleador, pero podríamos hacerle mucho año, sé que acabaríamos ganando esa pelea. Al final es trabajo y un reto para nosotros, y eso supone ir con mucha ilusión a entrenar, más aún de la que tenemos. Es la pelea que nos haría más grande.

-Vayamos con el asunto del boxeo. Ilia está tratando de llamar la atención de Terence Crawford, con el que ha intercambiado algunos mensajes ya por redes sociales, para tratar de pelear en el noble arte contra él. ¿Cómo ve esa posibilidad?

-Sería increíble. Lo hemos estado viendo entrenar en Las Vegas, es tremendo. Preparar una pelea contra él sería brutal, tendríamos que trabajar muchas cosas en lo que respecta a competir en boxeo, pero que tenga cuidado Crawford que Ilia lo tiene en la mira y cuando se le mete algo en la cabeza lo va a cumplir. Lo veo capacitado para llegar a esos niveles y ganar. Al que toque, lo va a mandar a dormir, eso seguro.

-¿Con guantes de boxeo también?

-Sí. He trabajado con campeones del mundo de boxeo, con otros campeones de UFC, Ilia tiene una pegada que es sobrenatural. No es solo el golpe, es que no lo ves venir. Son golpes muy fuertes. Si te conecta, te va a mandar a dormir. Obviamente, Crawford hace magia encima del ring y habría que descifrarla. No te voy a decir que vayamos mañana y le ganemos en su juego, pero si la preparamos, coge Ilia el 'timing' y se le mete que la va a ganar esa pelea, ya te digo yo que la gana.

-¿Y qué adaptaciones tendría que hacer Ilia de las MMA al boxeo?

-No tantas. Es trabajar más con compañero, no estar pensando que te van a derribar o que te van a lanzar una patada, centrarte en las dos manos que tiene el otro y trabajar ese 'timing'. Los boxeadores juegan más a moverse por el ring, pero Ilia tiene un don innato para encerrar a sus rivales. Cuando intercambia técnicas con las manos, es un boxeador profesional. Nosotros entrenamos boxeo todos los días. He estado con muchos campeones e Ilia tiene el ritmo y el nivel para poder ser campeón del mundo de boxeo, obviamente con trabajo, las cosas no aparecen solas. Las capacidades las tiene.

-Lo que los aficionados piensan cuando analizan esta posibilidad es en las increíbles habilidades de Crawford.

-Por supuesto, eso no se le puede quitar a él. Es impresionante verlo encima del cuadrilátero. Por eso para nosotros sería un sueño preparar un combate contra Crawford.

-Lo que sí parece claro, sea Crawford o no, es que Ilia va a hacer una gran pelea en el boxeo.

-Seguro que llega. Y a la persona que enfrente, que tenga mucho cuidado, porque si lo toca lo va a noquear.

-Antes de concluir le quiero preguntar por su experiencia personal. Tiene solo 32 años y ya es el entrenador de la mayor estrella de MMA en la actualidad. ¿Cómo lo está llevando?

-Sigo siendo el mismo, ese friki del boxeo que intenta estudiar diariamente mi deporte, intentar avanzar, que mis pupilos sean mejores cada día, mi objetivo es que él crezca. Si él lo hace, yo también. Estoy muy contento de que mi trabajo esté siendo tan bien valorado. Estoy cumpliendo sueños y no me pongo límites.