Javi Climent, entrenador de boxeo de Topuria: «Tiene una pegada sobrenatural, al que toque, lo va a mandar a dormir»

El alicantino, 'coach' de golpeo de El Matador, atiende a ABC para analizar el horizonte del hispanogeorgiano en las MMA y en el boxeo

Ilia Topuria, sobre la negativa de Dana White a que pelee con Crawford en boxeo: «Cuesta convencerlo, pero saldrá bien»

Javi Climent, en la sede de ABC
Javi Climent, en la sede de ABC ISABEL PERMUY
Álvaro Colmenero

Cuando Ilia Topuria conquistó su segundo campeonato mundial en la UFC, los analistas le colocaron en la primera posición del ranking libra por libra, esto es, el mejor peleador del planeta sin importar la categoría de peso en la que compita. A su ... entrenador de golpeo, Javi Climent, no le extrañó. Es algo por lo que llevan muchos años luchando, derramando sangre, sudor y lágrimas. Pero ahora, eso sí, viven una etapa dulce. El técnico alicantino habla con ABC para analizar lo que viene por delante: quién será el siguiente rival de El Matador para su primera defensa del cinturón del peso ligero y si algún día se acabará dando el combate contra el homólogo del hispanogeorgiano en el boxeo, Terence Crawford.

