El mensaje de Dustin Poirier, leyenda de la UFC, tras su retirada: «Les estaré eternamente agradecido»

Le ha llegado la hora a Dustin Poirier. O bueno, más bien él ha decidido que era el momento. El peleador de Luisiana dice adiós a las artes marciales mixtas (MMA) tras una vida dedicada a la disciplina. 16 años de carrera, 14 de ellos en la UFC, en los que El Diamante, como se le conoce, ha cautivado a todos los aficionados del deporte. Han sido años de grandes peleas, de grandes rivalidades y de grandes momentos que han elevado la carrera de Poirier a una de las mejores de todos los tiempos, aun cuando no logró convertirse en campeón indiscutido.

Pero esa 'tara' en su currículum no es un impedimento. Cuando la gente mira a Dustin Poirier no piensan en que no fue campeón, sino en todas las veces que se han quedado embaucados con un combate suyo. En este UFC 318 tuvo su última batalla y, como no podía ser de otra manera, fue una guerra sin cuartel. El rival, otra leyenda de la UFC y viejo conocido del Diamante, Max Holloway. Aunque este último se llevó el triunfo, impidiendo un retiro triunfal, el espectáculo que brindaron a los espectadores de Luisiana, hogar de Poirier, hizo que valiera la pena cada segundo.

Al acabar, la compañía había preparado un emotivo vídeo de despedida para Poirier, en el que diversas personalidades de las MMA le elogiaban por su carrera. Un homenaje que emocionó al nacido en Lafayette antes de decir sus últimas palabras sobre una jaula de la UFC. «Ha sido abrumador, la verdad. siempre he estado luchando, luchando y esforzándome para llegar al siguiente paso, para mantenerme a mí mismo y a mi familia. Nunca lo había visto desde una perspectiva diferente. Pero esta semana ha sido increíble. No sabía que había llegado a tanta gente solo con perseguir mis sueños. Les estaré eternamente agradecido. Los quiero a todos. Soy un niño que vive su sueño», espetó Poirier antes de quitarse los guantes.

Hubo también diversos nombres del panorama que quisieron enviar un mensaje al Diamante. Uno de ellos fue el mismo Max Holloway. «Fue un honor compartir el octágono no una, ni dos, sino tres veces con este hombre. Gracias, Dustin, por ser un guerrero en la jaula y una persona aún mejor fuera de ella. El deporte te va a extrañar. ¡Disfruta tu jubilación! ¡Pagado en su totalidad! Los diamantes son para siempre», escribía el hawaiano en X, antiguo Twitter.

Otro viejo rival quiso honrar su paso por el deporte. «Felicidades, Dustin. Eres uno de los mejores que jamás haya pisado la jaula. Fue un honor y un privilegio compartirlo contigo», compartía Islam Makhachev. Hasta Jon Jones, considerado por muchos el mejor de la historia, no pudo mantenerse ajeno ante el retiro de la leyenda: «Felicidades por una carrera increíble, Dustin, gracias por los años de entretenimiento. Ahora disfruta de tu jubilación». Y es que Dustin Poirier dice adiós bajo sus propios términos. No ha dejado que el deporte lo retire. Él se ha querido ir por todo lo alto. El Diamante cierra una etapa en las MMA que será recordada con el paso de los años.