Max Holloway reta a Ilia Topuria a una revancha: «Lo que hiciste una vez, los grandes lo harían dos veces»

Después de la victoria de Ilia Topuria contra Charles Oliveira, que le sirvió para proclamarse campeón del peso ligero de la UFC el pasado mes de junio en Las Vegas, hay muchos debates abiertos acerca de quién debe ser el siguiente aspirante que trate de conquistar el cinturón que reposa sobre la cadera del hispanogeorgiano. Paddy Pimblett, Justin Gaethje o Arman Tsarukyan son nombres que suenan fuerte para postularse como contendientes al título de las 155 libras (70,3 kilos).

Sin embargo, hay otro luchador que ha ganado autoridad después de su último triunfo. Max Holloway venció a Dustin Poirier por decisión unánime en Nueva Orleans, en lo que suponía la retirada de este último. Con todo, su victoria ante El Diamante le coloca, sin duda, como un legítimo contendiente dentro de la división del peso ligero, donde ya llegó a ser incluso retador al cinturón interino.

El único obstáculo que ven los aficionados es que antes de ganar a Poirier, Holloway fue derrotado por Ilia Topuria en el tercer asalto, con un nocaut técnico. Eso, consideran algunos, aleja al hawaiano de su posición de aspirante. Algo a lo que ha respondido el propio interesado. «Los fans dicen que Ilia y yo no tenemos sentido porque mi última pelea antes de esta [de Dustin] fue contra Ilia, y él me hizo lo que me hizo. Pero entonces, ¿cómo se puede defender a alguien contra quien peleé? Sé que Justin Gaethje no peleó contra Ilia, pero yo peleé contra él y le hice lo que le hice, y va a pelear por la oportunidad por el título después de solo ganar una. La mayoría de ustedes no saben de peleas», ha espetado Holloway visiblemente contrariado.

Esas palabras las soltó debido a que el hawaiano noqueó estrepitosamente a Gaethje en el UFC 300, en uno de los nocauts más impresionantes de la historia, pues llegó en el último segundo y con una mano especialmente dura. Gaethje parece haber tomado la delantera como posible retador, ya que asegura que la UFC le debe una oportunidad. No obstante, Holloway ha dejado una frase contundente para retar a Topuria, tratando de obtener su oportunidad por el título. «Lo que hiciste una vez, los grandes lo harían dos veces», ha sentenciado Holloway.