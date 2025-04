Makhachev acepta el reto de Topuria en la International Fight Week de Las Vegas

La pelea más grande de la historia de las artes marciales mixtas (MMA) españolas y una de las más expectativas van a generar a nivel mundial está a punto de cerrarse. Según ha podido saber ABC MMA en exclusiva, el campeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, ha aceptado verbalmente defender su cinturón ante el excampeón del peso pluma Ilia Topuria, pese a llevar meses negando este combate al hispano-georgiano.

Este diario anunciaba en primicia el bombazo en la madrugada de este miércoles: el hispano-georgiano estará peleando por el título del peso ligero en el UFC 317, que se celebrará en el marco de la International Fight Week de Las Vegas el próximo 28 de junio. El asunto era determinar si sería contra el campeón daguestaní o contra el contendiente Charles Oliveira por el título que dejaría el ruso vacante, pero parece que la primera opción es en la que ya está trabajando la compañía estadounidense.

El asunto se ha precipitado debido a la urgencia de la UFC respecto a su necesidad de cerrar un combate estelar gigante, que estuviera a la altura del que se presume que es el evento más grande de la temporada, el UFC 317, por llevarse a cabo durante la llamada International Fight Week, una semana en la que hay la UFC lleva a cabo la inducción de ciertas figuras a su Salón de la Fama y realiza eventos de marketing para el disfrute de sus aficionados. Además, las entradas llevan ya semanas a la venta, por lo que tanto Dana White (CEO y presidente) como Hunter Campbell (director de negocio) han tenido que mover ficha.

Y es que, hace semanas, la UFC tenía un as bajo la manga: enfrentar al campeón del peso medio, Dricus Du Plessis, contra la superestrella de la división, el invicto Khamzat Chimaev, mientras dejaban que se ordenasen las piezas en el peso ligero, pero una lesión reportada por Du Plessis echó por tierra ese plan original, teniendo que activar una estrategia alternativa, que pasa por Makhachev y Topuria, sin duda uno de los pleitos más esperados de los últimos tiempos.

La realidad es que la intención del campeón ruso de peso ligero era esperar al 10 de mayo a ver qué ocurría en el peso wélter (una división más), donde estará el monarca Belal Muhammad, amigo personal de Makhachev, defendiendo su título ante Jack Della Maddalena. En caso de derrota de Belal, el ruso quería atacar ese título ante el australiano, pero la urgencia de la UFC ha desmontado, por el momento, ese plan, teniendo que dar un paso al frente para salvar la International Fight Week.

Como todavía no hay contratos firmados, en caso de que finalmente Makhachev decidiera no firmar la pelea, la UFC le forzaría a dejar vacante el título, según ha podido saber ABC MMA, pasando a disputarlo Ilia Topuria contra Charles Oliveira, una opción que no se puede descartar hasta que el citado combate se haya formalizado.

Cuando parecía que sería prácticamente imposible ver, a corto plazo, a Makhachev, el campeón con más defensas de la historia en el peso ligero de la UFC, contra Topuria, el hombre que noqueó a Volkanovski y Holloway, todo ha dado un giro de guion espectacular. Así es la UFC y así son las MMA.

El monarca ruso no veía nada positivo en exponer su legado contra el hispano-georgiano, ya que señalaba que era «un campeón pequeño», al venir de una división de peso inferior (el peso pluma son 65,8 kilos y el peso ligero 70,3), y haber defendido ya su título en dos ocasiones contra Volkanovski, cuando este era campeón del pluma. Y sus planes pasaban por evitar a Topuria, quien tampoco le cae demasiado en gracia.

La Leyenda, en el podcast de Joe Rogan, apuntaba con mira telescópica, en lo que ahora ha parecido una premonición. «No me importa si Islam decide que no quiere pelear conmigo. Me quedaré sentado hasta que tengas que pelear conmigo. Estoy aquí, no puedes seguir evitándome», aseguraba hace unos días. Y así ha sido. El número 1 libra por libra del mundo se enfrentará al número 3, en un pleito que permitirá dilucidar quién es la cara más importante de la UFC. La Leyenda quiere agrandar su legado.