Una leyenda de la UFC pronostica una de las posibles peleas de Topuria: «Le dejaría en coma...»

La pregunta sigue sin respuesta. La próxima pelea de Ilia Topuria continúa en incógnita para todos los aficionados. Quizás, solo lo sepan Dana White y el propio peleador. O quizás, ni tan siquiera ellos. Desde que abandonó el peso pluma (145 libras o 65,8 kilos), solo surgen preguntas y muy pocas respuestas. El objetivo inicial era claro, hacerse con el trono de la categoría superior, la del ligero (155 libras o 70,3 kilos), sin embargo, el campeón, Islam Makhachev, parece estar ralentizándolo todo.

Tampoco se sabe el siguiente reto del ruso, y las 155 libras se han convertido en un puzle con muchas piezas y pocas soluciones. La figura del campeón está fija en Islam Makhachev. No obstante, para el puesto de próximo contendiente hay diversos nombres. Los más claros son Ilia Topuria, quien viene de hacer historia en la división inferior, y Charles Oliveira. El problema del hispano-georgiano es que el discípulo de Khabib ya derrotó dos veces a Volkanovski, y no le interesa batirse contra otro de las 145 libras si no realiza un combate previo. Por su parte, el brasileño quiere la pelea titular, negando cualquier otro enfrentamiento.

En un segundo nivel estaría Arman Tsarukyan, el cual sería el verdadero retador, pero tras salirse de su combate contra el ruso a última hora por una lesión, la UFC lo ha 'castigado' quitándole este puesto. Por último, ha aparecido la figura de Justin Gaethje, quien a pesar de perder contra Max Holloway, regresó a la victoria contra Rafael Fiziev, pidiendo su oportunidad titular. Aunque por méritos sea la alternativa menos plausible, es la opción que más le gusta al equipo de Makhachev.

Aunque a estas alturas no se sepa nada con certeza, y todavía pueda suceder que Topuria obtenga su chance por el cinturón, la opción de la pelea de contendiente sigue ahí. Los nombres que salen a la palestra son todos aquellos que están a la cola del cinturón. Ante la posibilidad de que Justin Gaethje se enfrente al excampeón del peso pluma, Jorge Masvidal, quien fue campeón del BMF hace unos años, ha opinado al respecto en el programa de 'Adversity Kings': «Creo que le daría un infarto a Gaethje. Le dejaría en coma. No quieren que acabe con su figura de portada, Gaethje, así», señalaba el cubano.

La postura de Masvidal es clara, y es que este siempre ha apoyado a Topuria, mucho antes de que se convirtiera en campeón de la UFC. Pese a esto, todo lo que surge en torno al próximo compromiso de Ilia Topuria no son más que especulaciones, sin nada de certeza. El tiempo será el único que dará una respuesta definitiva, ya sea el pleito contra Makhachev o un duelo previo que decida su valía como contendiente.