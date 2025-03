Ilia Topuria responde a Cristiano Ronaldo: «Se ha expresado sobre una persona que no conoce...»

En el mundo del deporte de élite siempre habrá hueco para las personalidades fuertes. En el fútbol, no cabe duda de que el máximo exponente de esto es Cristiano Ronaldo. El astro portugués siempre se ha considerado como el mejor de la historia, y no se le ha quedado la boca pequeña para decirlo. En las artes marciales mixtas (MMA), Ilia Topuria ocupa este puesto. Pues bien, como suele pasar con estos perfiles, sus personalidades tienden a chocar.

El primero que se podría decir que encendió la mecha fue Ronaldo. El futbolista es una gran fanático de esta disciplina de combate, y en más de una ocasión se le ha visto reaccionando a la misma. En el UFC 308, cuando Topuria defendía el cinturón contra Max Holloway, salió un vídeo del portugués hablando del venidero combate. «Topuria habla demasiado. Creo que cuando venció a Volkanovski, Volk no estaba listo debido a esa patada. Topuria no peleó con los mejores. Si le gana a Max Holloway, lo respetaré», señaló.

Al filtrarse el vídeo, el excampeón del peso pluma no tardó en responder a través de su cuenta de 'X': «No esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre la confianza y la arrogancia. Pero, al final, todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás. Te deseo lo mejor para lo que te queda de carrera y que Dios bendiga a tu familia». Parecía que el tema estaba zanjado, pero en una reciente entrevista en la revista 'Men's Health', el tema volvió a la mesa.

«Es un gran deportista, es un gran atleta, pero luego tuvo ahí algo que se le escapó... Sí, bueno, y al final no sé. Lo que no me lo puedo explicar es cómo un tío con tanta experiencia con los medios de comunicación y todo, ha caído en esta trampa y se ha expresado sobre una persona que no conoce. Porque estoy seguro que esa no es la opinión que él tendría sobre mí si me conoce en persona. Eso al 100% seguro», relataba el hispano-georgiano en su última entrevista.

Estas palabras recaen con un tono más calmado que las primeras, incluso instando a una 'reconciliación'. Aun así, que haya 'choques' entre una de las máximas estrellas del deporte rey como lo es Cristiano Ronaldo y las MMA, denota el gran aumento de popularidad del deporte, casi desconocido hace unos años. Por la parte de Ronaldo, este no ha vuelto a manifestarse sobre el tema en ninguna ocasión.