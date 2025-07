Justin Gaethje revela su escenario perfecto: «Gano a Ilia Topuria y defiendo contra Max Holloway»

Justin Gaethje lleva en los alrededores del título desde 2020. Si bien con sus idas y venidas, desde entonces siempre ha sido considerado como un posible contendiente. No por nada ya ha disputado el máximo logro en las artes marciales mixtas (MMA) en dos ocasiones. Después de noquear a Dustin Poirier en el 2023, este entró al 2024 con un gran cartel bajo el brazo. No obstante, su dolorosa derrota contra Max Holloway en el UFC 300, lo alejó un tiempo de la jaula hasta su regreso en marzo de este año.

Tras ganar a Rafael Fiziev, el cual se encontraba fuera del top 10 del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) el estadounidense comenzó a reclamar una oportunidad titular, alegando que se la merece más que nadie. Con la proclamación de Ilia Topuria como campeón, sus peticiones para ser el siguiente retador no han dejado de cesar. Y es que la incógnita del rival para la primera defensa del hispanogeorgiano en las 155 libras está en boca de todos los aficionados a las MMA. Entre los posibles candidatos, El Matador cerró la horquilla de posibilidades hace unos pocos días, mencionando al propio Gaethje. «Creo que la UFC va a intentar presionar para Justin Gaethje o tal vez a Paddy Pimblett. Ni si quiera se habla de Arman», declaró en un directo con los 'Nelk Boys'.

El excampeón interino no tiene dudas sobre sus méritos para ser el elegido, llegando a incluso a amenazar con el retiro si la compañía de Dana White le ofrece otro combate que no sea por el oro. Es más, hace unos pocos días reveló cual sería su camino soñado para finalizar su carrera. «Mi escenario perfecto sería: gano a Topuria este año, defiendo contra Holloway en la Casa Blanca y me retiro con el BMF y el cinturón de campeón», declaró en ESPN. Con esto, el estadounidense de 36 años pretende cerrar un ciclo.

Un ciclo de peleas legendarias que nunca le sirvieron para hacerse con el campeonato indiscutido de la categoría. Un ciclo que culmina con ese tan soñado cinturón y con la venganza ante Holloway. Además, es otro de los peleadores que levantan la mano para formar parte de la posible velada de la UFC en la Casa Blanca del próximo año. Sea como sea, todavía faltan unos meses para que se conozca el siguiente rival de Topuria.

Y tras ese tiempo, será la UFC la que siga teniendo la última palabra. Aunque Gaethje tenga buenas papeletas para ser el retador, tampoco se puede descartar a Tsarukyan, que pese a su castigo sigue por delante en los rankings. Y otro nombre que podría reclamar es Max Holloway. Este siempre podrá argumentar que noqueó a Justin Gaethje y que está por encima en la clasificación. Lo único en contra del hawaiano es que Topuria no se muestra interesado en conceder revanchas.