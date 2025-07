Dana White, presidente de la UFC, deja de lado al mejor de la historia para la Casa Blanca: «No puedo arriesgarme»

La llegada de la UFC, la mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, a la Casa Blanca está cada vez más cerca. Lo que al principio parecía una idea descabellada del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va cogiendo forma. Esta velada sería el año que viene, ya que formaría parte de una serie de eventos para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país. Ante semejante noticia, muchos peleadores, como Conor McGregor, levantaron la mano, interesados en participar. Otro fue Jon Jones, el considerado mejor de todos los tiempos.

El estadounidense, que se retiró el pasado mes de junio, recobró el espíritu por volver a competir. Este manifestó su interés en regresar a dicha velada para enfrentar al campeón de los pesos pesados que esté en ese momento. Sin embargo, Dana White, el presidente de la UFC no es de los que olvida las cosas fácilmente. Durante meses antes de su retiro oficial, Jon Jones estuvo, constantemente, evitando la pelea con Tom Aspinall y dando largas. Una semana decía que enfrentaría al inglés y a la otra que ya lo había hecho todo en el deporte. Finalmente, colgó los guantes.

Es por todo esto que White no quiere dejar en manos de alguien tan bipolar un evento tan trascendente como el que sería el de la Casa Blanca. «No puedo arriesgarme a ponerlo en puestos importantes en un momento crucial y que algo salga más. Sobre todo con la cartelera de la Casa Blanca», declaró al término del UFC 318 al ser preguntado en rueda de prensa. La respuesta del excampeón del peso pesado no se hizo esperar. «Escuché los comentarios de la conferencia de prensa de anoche. Aunque me sentí un poco decepcionado, sigo en el grupo de pruebas de drogas de la UFC, manteniéndome alerta y entrenando como un profesional. Estaré listo para lo que venga», escribió en X, antiguo Twitter.

«En una entrevista reciente, compartí que la oportunidad de luchar en la Casa Blanca me dio una razón más profunda para luchar, un «porqué» que va más allá de los sueldos o los cinturones. ¡Luchar por mi país me da un propósito mayor! Lo bueno de todo esto es saber que la afición ve mi corazón. Ven que estoy listo y dispuesto a enfrentar a quien sea, a representar a mi país en un escenario histórico. Para mí, nunca se ha tratado solo del oponente. Busco un legado, algo atemporal, algo más grande que el momento. Así que por ahora, seguiré esforzándome, seré paciente y fiel. Estoy listo para pelear el 4 de julio», proseguía su comunicado.

Si bien confiar en Jon Jones es una jugada arriesgada, de salir bien supondría un enorme acierto para la compañía. Por un lado, supondría un último baile y retiro en condiciones para el mejor de la historia, Jon Jones. Por otro, sería necesario como figura estadounidense de relevancia. Pese a que la mayoría de los luchadores de la plantilla de la compañía son del 'país de las oportunidades', no hay ningún campeón, ni contendiente claro, que sea de Estados Unidos, a excepción de Kayla Harrison. Todo esto hace que la figura de Jon Jones sea atractiva para la velada en la Casa Blanca. Aun así, la UFC es una compañía capaz de salvar cualquier cartelera y brindar el mayor espectáculo a los aficionados.