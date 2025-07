Ilia Topuria revela el secreto de su éxito en la UFC

Con los grandes logros que Ilia Topuria ha cosechado en estos últimos tiempos, las artes marciales mixtas (MMA) han llegado en España a un público masivo. A personas que quizás no han tenido contacto anterior con los deportes de contacto. Por eso, a primera vista puede dar la impresión de una disciplina 'bárbara', pero nada más lejos de la realidad. Donde unos solo ven golpes sin sentido con la intención de lastimar al oponente, lo cierto es que detrás se esconde todo un arte, e incluso una ciencia.

Los peleadores de élite son artistas. A las altas ligas, como la UFC, solo llega lo mejor de lo mejor, por lo que no es un resultado de lanzar golpes a diestro y siniestro. Todo viene de la mano del estudio, el esfuerzo y el sacrificio. El éxito de Ilia Topuria no es casualidad. Si él ha llegado a la cima del deporte es por la combinación de estas tres cualidades en su máximo exponente. Todo cuenta, todo es importante para marcar la diferencia respecto al resto. Solo puede haber un número uno en el libra por libra en la UFC. Ahora mismo es Topuria, y no es cosa del azar.

En una reciente entrevista con los creadores de contenido del canal 'Nelk Boys', El Matador dio a conocer una de las actividades que le permite marcar la diferencia. «Tengo gráficos de cada golpe que ha lanzado mi oponente y en qué parte lo ha lanzado. Vemos todas sus peleas, dónde se siente más cómodo, así que no le daré la oportunidad de quedarse ahí, pelearé por ese sitio», explicaba. Aunque Topuria suela ser tachado de poco humilde, esto demuestra todo lo contrario. No menosprecia a su rival, todo lo contrario, lo estudia todo sobre él.

También, comenta un método poco usual que realiza. «Yo no pienso que peleo contra el oponente que sea, por ejemplo Charles (Oliveira). Pienso que somos el equipo de Charles y estamos analizando las debilidades como ¿qué hacemos contra Ilia? Nosotros lo analizamos todo desde la perspectiva de Charles», señala. Todo este trabajo se refleja luego dentro de la jaula. En el interior de las ocho paredes no hay lugar para las mentiras, solo para el trabajo que, durante la preparación, has realizado.

Además del trabajo físico, de tus habilidades en el combate, se muestran también el respeto que le has tenido a tu rival. El tiempo que has invertido en estudiarlo y analizarlo, con el objetivo de saber contrarrestar todo lo que te pueda ofrecer. Esto Ilia Topuria lo hace, por ello decimos que ha conseguido llegar a lo más alto. No hay mayor muestra de respeto hacia el rival que prepararse a conciencia, poniendo todo lo que esté a tu alcance.