Ilia Topuria, confiado antes de su combate contra Oliveira: «No tengo ninguna duda de que una vez más brillaremos...»

El tiempo de Ilia Topuria en España es cada vez menor. En apenas unos días emprenderá rumbo hacia Estados Unidos para terminar de prepararse para su siguiente compromiso. Después del WOW 20, La Noche de los Campeones, el hispanogeorgiano se irá a Las Vegas. Allí realizará su aclimatación final para enfrentar a Charles Oliveira por el título del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos). Esta será la oportunidad de El Matador de convertirse en doble campeón. Sería el décimo en la historia de la compañía estadounidense.

Antes de partir, Topuria dedica sus últimos días a las artes marciales mixtas (MMA) nacionales. La compañía WOW FC, de la cual forma parte del accionariado, tendrá un evento en Madrid este 7 de junio. Esta velada no es una cualquiera, pues WOW 20 dará, por primera vez en su historia, campeones de la promotora. Encabezada por Hecher Sosa y Yaman 'El Diamante', esta será una noche inolvidable para los aficionados a las MMA en todo el país. Por eso mismo, en la rueda de prensa hubo tiempo para preguntar al hispanogeorgiano antes de irse a Estado Unidos.

En esta ronda de preguntas, Ilia Topuria se mostró confiado, preparado para el reto que se le avecina. Este aseguró que todo estaba en orden de cara a la preparación de su siguiente choque. «El campamento está yendo superbién. Me siento en una forma estupenda. He estado haciendo sparrings estas últimas semanas me he traído compañeros de diferentes partes del mundo», respondía a la pregunta del periodista Irati Prat. Además de eso, no estuvo tímido a la hora de predecir su duelo ante el brasileño.

«La verdad que me encuentro excelentemente bien y el plan es el de siempre, ir ahí a recoger lo que me gano con muchísimo sacrificio y no tengo ninguna duda de que una vez más brillaremos», añadió. Esta confianza es la que le ha llevado al éxito en toda su carrera. Ya brilló contra dos leyendas de la UFC, como lo eran Alexander Volkanovski y Max Holloway. Ahora, tiene otra cita con la historia. Pero esta vez no será en el peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos). Esta pelea será en el ligero, donde ya demostró contra Jai Herbert que su poder lo mantiene. Buscará la hazaña que solo nueve, antes de él, han podido realizar: ser campeones en dos categorías de peso.

Enfrente tendrá un adversario mayúsculo. Charles Oliveira es uno de los atletas más peligrosos de toda la compañía de Dana White. No por nada ostenta el récord de más finalizaciones con 20. Es otro histórico que se interpone en el camino de El Matador. Ambos son muy completos en todas las áreas, pero son el boxeo de Topuria y el juego de suelo del brasileño las principales armas de cada uno. La pregunta está en quien conseguirá imponer su estilo durante el transcurso del pleito.