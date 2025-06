Ignacio Capella, de vuelta a España para ser el campeón de WOW: «No podemos dejar que manden los de fuera»

Este próximo 7 de junio, Madrid vuelve a ser epicentro de las artes marciales mixtas (MMA). La capital española acogerá el vigésimo evento numerado de WOW FC, en el que, por primera vez en la historia, se pondrán cinturones en juego. El choque coestelar de la noche será por el campeonato del peso ligero (70, 3 kilos) entre Ignacio Capella (8-2) y Umakhan Ibragimov (9-1). Ambos son conocidos para la afición española. Capella, a pesar de ser el local, ha fraguado la mayor parte de su carrera fuera del país, consiguiendo llegar a grandes ligas como PFL. Del otro lado, Ibragimov viene de noquear en Madrid a Miguel Ángel Lozano 'Colombo' en el primer asalto.

La última pelea de Capella no dejó un buen sabor de boca. A pesar de ser en PFL, cayó derrotado por decisión ante Conor Hughes. «Quise hacer un combate un poco más tranquilo. Estuve como yendo a los puntos y me equivoqué. Me equivoqué porque si hubiese subido una marcha un poco antes pues no hubiese dejado los cabos sueltos que dejé y hubiese ganado esa pelea. Son aprendizajes de uno y lo importante es que no vuelvan a suceder. Ya imaginas que esas marchas irán antes en esa pelea», explica para este periódico. Y ahora, después de muchos años, vuelve a pelear como local. «Hace años y años que no peleo aquí así que bueno, sentir el arropo de mi gente, saldremos con el tema de 'Libre' de Nino Bravo para que todo el estadio se vuelque ahí con una canción que conocemos todos y sentir el arropo de mi gente, eso me hace muchísima ilusión», comenta.

Este será el debut del menorquín en la promotora española, aunque debería haber sido antes. Este estaba programado para batirse a Colombo, pero una lesión de espalda hizo que Ibragimov lo sustituyera. Una lesión de espalda que sigue en la sombra del luchador. «Aun la llevo, la tengo desde hace muchos años y bueno. Estoy tomando todas las medidas posibles pero es complicado. Es muy exigente este deporte, ahora estamos preparando combate para cinco asaltos, entonces la preparación cambia, son dos asaltos más… Es mucha intensidad. Entonces hay que cuidarse mucho», relata el español.

Después del anterior evento de WOW en Madrid, donde únicamente Hecher Sosa fue el español que salió victorioso, el objetivo ahora es claro: «Habrán bombas. No podemos dejar que manden los de fuera, hay que mandar en casa», dice Capella con confianza. Para conseguirlo, deberá superar un duro reto. Umakhan Ibragimov puede presumir de haber finalizado todas sus peleas en el primer asalto, lo que lo colocan como un claro peligro. «Es un tío con poder de KO, es innegable eso solo por sus estadísticas. Él dice que tiene una lucha muy potente pero no la hemos podido ver en ningún combate anterior y contra Colombo no vimos nada especial, más bien floja. Y poco más. A partir de ahí yo hago varios planteamientos. Cómo entrar, cómo salir y cómo pasar por encima y yo creo que van a funcionar bastante bien. Yo creo que tengo un striking (golpeo) mucho más adaptable, tengo muchas más experiencia que él con rivales de más alto nivel. Veremos cómo se adapta él a eso, a la exigencia que le vamos a dar en este combate. Él ha peleado en ligas menores, tiene muchos nocauts pero no ha peleado con gente de alto nivel como lo que se está encontrando aquí. Le salió una vez con Colombo pero no le va a salir dos», señala Capella.

Por tanto, el menorquín se muestra muy seguro de sus habilidades, asegurando una finalización. «La estrategia es pegarle puñetazos hasta que ese cinturón venga a casa. No hay otra. Pegarle puñetazos y fuertes. Hasta que se le quiten las ganas de seguir. Hemos venido aquí a disfrutar. Tantearemos un rato pero luego tiene que quedar uno. Los cinco asaltos son muy largos y mejor si lo acortamos. Vamos a ganar por KO y será en el segundo asalto, en el primero le daremos un poco de tregua» pronostica confiado.

Y aunque las MMA sea el foco principal por el que se le conoce a Ignacio Capella, este presenta otra faceta poco habitual en este deporte, la de ser empresario. «Me dedico al mundo tecnológico. Estamos trabajando mucho creando experiencias, escenarios y simuladores con inteligencia artificial (IA). Estamos clasificando con IA las emociones que sienten las personas con los datos biométricos que cogemos de ella. A partir de ahí yo puedo ver un deportista qué está sintiendo, qué emociones siente durante toda la actividad física y cómo afecta eso a su rendimiento. Ahora estamos sacando evidencias científicas de todo este desarrollo para aplicarlo al deporte. Aparte hacemos más cosas. Tenemos esta misma tecnología aplicada en entrenamientos sociales para niños con autismo, tenemos simuladores de psicología para entrenar terapias a personas…», revela. Asimismo, aconseja a cualquiera que se quiera dedicar al mundo empresarial o bien al mundo marcial: «Que sea muy tenaz y que no se rinda nunca», sentencia.