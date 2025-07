Khabib Nurmagomedov asegura que solo tardaría seis meses en volver a estar en forma: «Recibo ofertas para volver»

Khabib Nurmagomedov es sin duda una de las grandes leyendas de la UFC y las artes marciales mixtas (MMA) en general. Con un récord inmaculado de 29-0, el ruso dijo adiós al deporte en octubre de 2020, debido a una promesa que le hizo a su madre tras el fallecimiento de su padre y entrenador, Abdulmanap Nurmagomedov. En aquel entonces solo tenía 32 años y una carrea dominante a la vista, pero la pérdida de su padre fue demasiado. Tras ello, se enfocó en su faceta como entrenador, liderando el campamento de grandes luchadores como Islam Makhachev.

Aun así, durante mucho tiempo tras su retiro, las ofertas para regresar no cesaron. La pelea contra otra leyenda como Georges St-Pierre estuvo cerca de cerrarse, pero el ruso no cedió en su decisión. No iba a volver a pelear. Sin embargo, todavía se mantiene dentro del mundo del combate y con 36 años. Una edad avanzada, pero nada descabellada para un regreso. Es por esto que un sector de los fanáticos tienen esperanzas en un futuro regreso del 'Águila' (su apodo). Pero aunque la respuesta de Khabib sea contundente, si que hace una estimación de cuanto tiempo tardaría en ponerse en forma.

«¿En forma para pelear? Dos o tres meses no serían suficientes. Cumpliré 37 en dos meses. Si hablamos hipotéticamente… tomaría al menos seis meses. Ese es el error que cometen los fanáticos: se fijan en la forma física actual de un peleador antes de una pelea. Eso no significa nada. Lo que realmente importa es cuántas sesiones de sparring tuvo y con quién. El resto no significa nada. Nuestro deporte no es culturismo. Nuestro deporte es combate uno contra uno: lucha libre, clinch de Muay Thai, clinch grecorromano, clinch de estilo libre, cómo te sientes en una postura de Muay Thai, en boxeo, en kickboxing. Cada rango es diferente», relataba en una entrevista en 'Hustle Show'.

«Si no has estado golpeando y solo has luchado, entras a la pelea con una sensación de distancia diferente. El boxeo tiene una distancia, el muay thai otra, y así sucesivamente. No puedes mirar el 'six-pack' de un tipo y juzgar. Puede que no tenga abdominales, pero puede luchar durante los 25 minutos completos. Mientras que el otro solo puede pelear durante tres minutos porque no ha luchado en dos meses. Después de mi última pelea, solo hice 'sparring' un par de veces. No he usado guantes en cinco años, pero lucho constantemente. Incluso llevo a alguien conmigo en los vuelos para luchar», proseguía.

También reveló que antes solo necesitaba 100 días para preparar una pelea, pero era en tiempos en los que estaba dentro de la rueda. Entrenaba todos los días, «mañana y noche». Por último, confirmó que de manera continua le llegan ofertas para competir. «Constantemente recibo ofertas para volver a las luchas de grappling, pero ni siquiera considero aceptarlas», sentencia.