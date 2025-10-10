Joel Álvarez, peso correcto para su combate contra Vicente Luque en el UFC Río

El combate entre el asturiano Joel Álvarez y el brasileño Vicente Luque ya es oficial, después de que los dos atletas dieran el peso correcto encima de la báscula durante la mañana de este viernes, en el hotel Windsor Marapendi, ubicado en Barra ... de Tijuca, en Río de Janeiro. El primero en subirse a la balanza fue el peleador español, que marcó 171 libras (77,5 kilos), peso correcto al límite de la categoría del wélter. Poco más tarde, lo hizo el brasileño, quien bajó hasta las 170 libras (77,1 kilos), quedando el pleito oficializado sin contratiempos.

La diferencia de Joel Álvarez con respecto a sus anteriores cortes de peso es abismal, con una perspectiva muy positiva para sus intereses. Midiendo más de un metro noventa, el asturiano bajaba hasta los 70 kilos, pero ahora ha realizado una mudanza hasta el peso wélter, lo que supone ahorrarse 7 kilos de bajada de peso. En ese sentido, el nutricionista y el equipo técnico de El Fenómeno señalan en ABC que «se va a ver una versión muy fuerte y potente» del asturiano encima del octágono este sábado.

El Farmasi Arena, ubicado en la Villa Olímpica de Río de Janeiro, será el recinto encargado de acoger el UFC Fight Night en el que Joel Álvarez peleará ante Vicente Luque en la cartelera estelar, siendo el antepenúltimo combate en el orden desde el inicio de la velada. Se trata de una oportunidad de oro para el asturiano quien, pese a estrenarse en el wélter, podría entrar por la puerta grande en la división si logra finalizar a Vicente Luque, un peleador muy veterano, con 23 peleas dentro de la UFC, habiendo ganado 16 de ellas. Además, llegó a estar clasificado en el número 4 del mundo, por lo que un gran triunfo aupará la carrera de Joel.

El luchador gijonés llega muy motivado al pleito, que aceptó con solo tres semanas de antelación gracias a su subida de división. El Fenómeno ha reconocido que es «fan de Vicente Luque» y que ha «crecido viendo sus combates», pero que no ha viajado hasta Brasil para «perder», que llega con una mentalidad muy positiva y con ganas de realizar una carrera meteórica en el peso wélter.