Joel Álvarez, peso correcto para su combate contra Vicente Luque en el UFC Río

El asturiano dio 171 libras (77,5 kilos) en la báscula, mientras que su oponente clavó las 170 (77,1 kilos), haciendo oficial la pelea en el Farmasi Arena

Joel Álvarez, subido a la báscula del hotel de los luchadores del UFC Río ABC
Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro (Brasil)

El combate entre el asturiano Joel Álvarez y el brasileño Vicente Luque ya es oficial, después de que los dos atletas dieran el peso correcto encima de la báscula durante la mañana de este viernes, en el hotel Windsor Marapendi, ubicado en Barra ... de Tijuca, en Río de Janeiro. El primero en subirse a la balanza fue el peleador español, que marcó 171 libras (77,5 kilos), peso correcto al límite de la categoría del wélter. Poco más tarde, lo hizo el brasileño, quien bajó hasta las 170 libras (77,1 kilos), quedando el pleito oficializado sin contratiempos.

