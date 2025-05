El entrenador de Makhachev: «Si la UFC nos pone a Topuria en junio, pelearemos con él»

Es la pelea soñada, probablemente la más grande que se pueda hacer en la actualidad de las artes marciales mixtas (MMA). El duelo entre los campeones de la UFC Islam Makhachev (monarca del ligero) e Ilia Topuria (pluma) está a tiro de piedra. Y decimos que se pueda hacer, porque claro está que el pleito entre los campeones del peso pesado, el absoluto, Jon Jones, y el interino, Tom Aspinall, sería otro choque que batiría récords, pero el estadounidense está poniendo bastantes trabas en la negociación y se estima que se podría cerrar de cara a final de año. Así, el Topuria vs Makhachev es una posibilidad real, que solo depende de la UFC para cerrarse, pues ambos estarían dispuestos a pelear, aunque el ruso preferiría otras opciones.

El último en darle su bendición a este combate ha sido el propio entrenador de Makhachev, Javier Méndez, quien ha señalado, en una entrevista exclusiva con ABC, que se enfrentarán a quien la compañía estadounidense les ponga por delante, aunque obviamente tienen la preferencia de buscar ellos mismos un doble cinturón en una división de peso superior. «No sé que va a pasar, la UFC va a ser la que decida con quién va a pelear Islam Makhachev. Si la compañía dice que hay que pelear con Holloway, con el número 100 del mundo o con Ilia Topuria, Islam no va a decir que no y va a pelear con quien le digan», señala Méndez en este periódico.

Pese a todo, las intenciones de Makhachev son las de mirar hacia arriba y no tanto hacia abajo, pues ya defendió el título en dos ocasiones contra un campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski. «Él no quiere pelear con Topuria porque está en un peso inferior, pero si gana más peleas yo creo que la UFC le va a poner con Makhachev. Ilia es muy bueno, tiene el mejor boxeo de todos los peleadores de la UFC. Tiene de todo, es capaz de todo, pero sus manos son lo mejor. Yo reconozco quién tiene esa habilidad», detalla Méndez en conversación con ABC. Por aterrizarlo, todo dependerá de la UFC, si consideran que es un momento único para hacer el combate y, que si no, se les podría escapar, podrían terminar empujando para que se haga.

Lo cierto es que la UFC necesita cuadrar a sus estrellas y a sus campeones dentro del calendario de los eventos numerados y, en el horizonte, asoman tanto el UFC 314 de Miami, como el UFC 316, que será uno de los más grandes del año, al coincidir con la International Fight Week, la semana grande de la UFC, cuyo evento está programado para el 28 de junio. «Islam quiere pelear en junio, en la International Fight Week», recuerda Méndez. Por ello, ya que los contendientes del peso ligero o vienen ya de una derrota o han perdido en su día con Makhachev, podría ganar enteros el paso al frente de Topuria en el ligero.

Sea como fuere, el entrenador del ruso y 'headcoach' del American Kickboxing Academy (AKA), recuerda, otra vez, que ya que Makhachev se encuentra en el número 1 del ranking libra por libra de la UFC, la idea es seguir construyendo un enorme legado con su propia subida a la división superior de peso. «Si Belal Muhammad pierde la pelea por el título del peso wélter con Shavkat Rakhmonov, queremos subir de peso, por qué no. Islam tiene la habilidad y el talento para ello, estar más musculado e ir a por un legado, como Topuria puede hacer con el peso ligero. También le veo capaz en 185, pero no se lo recomiendo», concluye Méndez. Las cartas están encima de la mesa, pero será la UFC quien termine de posicionarlas.