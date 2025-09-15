Conor McGregor se retira de la carrera por la Presidencia de Irlanda

El que fuera doble campeón de la UFC, el irlandés Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas, ha anunciado este lunes su retirada de la carrera para presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 24 de octubre, menos de dos meses después de ver ratificada en los tribunales una condena en un juicio civil por violación.

«No ha sido una decisión fácil, pero sí es la correcta en este momento de mi vida», ha explicado McGregor, quien ha defendido los supuestos logros de esta «primera aventura». «No es el final, sino el principio de mi carrera política», ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

El deportista aún estaba en proceso de garantizarse la nominación, ya que la normativa establece que la candidatura a la Presidencia requiere del aval de al menos 20 diputados o cuatro autoridades locales. «Irlanda ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero sigue sin embargo constreñida por la camisa de fuerza de una Constitución desactualizada y respaldada por los principales partidos, que la aprovechan para impedir unas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas», ha dicho McGregor.

En este sentido, ha asegurado que «sólo los candidatos aprobados por la clase dirigente pueden estar en las papeletas», lo cual supone, según su criterio, «un déficit democrático contrario a la voluntad del pueblo irlandés». De cara a futuro, ha prometido que seguirá trabajando para dar voz a «los irlandeses patriotas».

El luchador se siente artífice de «una movilización en favor de un cambio positivo» frente a la «caza de brujas» de la que responsabiliza tanto a la clase política como a los medios, si bien en su mensaje no ha aludido explícitamente a la condena civil contra él.

McGregor perdió a finales de julio el recurso que había presentado contra una sentencia emitida en noviembre de 2024 y que le condenaba a pagar 250.000 euros a una mujer a la que había agredido sexualmente a finales de 2018 en un hotel de Dublín.

Posible regreso al octágono

«Eso es definitivamente, seguro. Ese es mi evento». Así de tajante se mostró Conor McGregor cuando fue preguntado recientemente si participará en el evento que está preparando a UFC en los jardines de la Casa Blanca, una velada que se prevé histórica por ser la primera que se realiza dentro de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos.

Todo surgió después de unas declaraciones de Donald Trump, que sugirió que la UFC hiciera un evento para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El CEO de la promotora estadounidense, Dana White, amigo personal de Trump, recogió el guante y se puso manos a la obra, tanto que ya han trasladado de manera oficial que ese evento, que tendrá lugar en junio, se hará cien por cien.

Al ser una gala tan especial, las mayores estrellas de este deporte quieren estar allí presentes. Conor McGregor es uno de ellos. Aunque lleva más de cuatro años fuera del octágono, podría regresar en caso de que se cerrase un pleito interesante para él. El tiempo lo dirá, pero es posible que McGregor vuelva a centrarse, al menos por unos meses, en su carrera deportiva.