Conor McGregor respalda la victoria de su 'heredero' Ian Garry: «¡Fue una gran pelea!»

El contendiente del peso wélter, número seis del ranking, Ian Garry, se ha ganado el favor general de los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA). El irlandés aceptó con menos de un mes de antelación (normalmente lo hacen con un mínimo de 8 o 10 semanas) poner en juego su posición en la clasificación ante el peleador emergente Carlos Prates, pero Garry pudo obtener finalmente la victoria, no sin pasar por apuros en la recta final del combate, donde el brasileño estuvo cerca de finalizarlo.

Así, Garry se llevó en las tarjetas de los jueces una decisión unánime (x2 48-47 y 49-46), en el pleito estelar de UFC Fight Night de Kansas City. Además, siendo fiel a su estilo, con fintas, buena lucha cuerpo a cuerpo y golpeando desde la distancia. «No me he hecho daño», declaró Garry tras obtener el triunfo sobre Prates. «Estuve consciente en todo momento. Sé lo peligroso que es ese hombre. No tengo más que respeto por lo que él y su equipo (The Fighting Nerds) hacen», señaló el irlandés, respecto a la combinación final de golpes de brasileño que cerca estuvieron de quitarle la victoria.

Noticia Relacionada Dustin Poirier, leyenda de la UFC, revela que quería pelear contra Ilia Topuria en su combate de despedida Álvaro Colmenero El excampeón interino del peso ligero de la UFC y el único hombre que venció en dos ocasiones a Conor McGregor se medirá a Max Holloway en su 'último baile' en el UFC 318

Ante el despliegue de ambos luchadores, pero especialmente del irlandés, la superestrella de las MMA Conor McGregor dio un paso al frente para felicitar al que muchos consideraban que es el 'heredero' natural de The Notorious: Ian Garry. «¡Fue una gran pelea!», escribió en sus redes sociales McGregor, en un mensaje acompañado por las banderas irlandesa y brasileña. El regreso del de Dublín sigue siendo una incógnita, pero hoy parece más un candidato a la presidencia de Irlanda que un luchador. Con todo, le quedan dos peleas en el contrato con la UFC.

Por otro lado, Garry reveló, durante la rueda de prensa posterior a su victoria, que viajará hasta Canadá para presenciar el UFC 315, donde será el luchador de reserva oficial para el combate por el título del peso wélter, el próximo 10 de mayo, en el que Belal Muhammad buscará defender su trono ante el australiano Jack Della Maddalena. Sin duda, dar pasos al frente de manera exitosa con la UFC te puede abrir puertas que parecían más lejanas.