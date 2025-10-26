El entrenador de Makhachev desgrana a Ilia Topuria: «Su punto débil son las patadas...»

En la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor organización global de artes marciales mixtas (MMA), se suele decir que lo mejor está por llegar. Si bien es cierto que algunos iconos del deporte serán ya imborrables y muchos de ellos inigualables, se trata de una ... disciplina muy joven, con apenas unas décadas de existencia, y que está inmersa en un continuo desarrollo industrial. Es por ello que, aunque ya hemos vivido algunos de los combates más grandes de la historia, como aquel en el que Conor McGregor fue derrotado por Khabib Nurmagomedov, todavía hay un pleito que todos los aficionados quieren ver y que destaca sobre el resto: el posible enfrentamiento entre Ilia Topuria e Islam Makhachev.

Se trata de dos superestrellas, dos peleadores que llevan el deporte a otro nivel y que cuentan con sus respectivos respaldos de diferentes comunidades sólidas en el deporte como son la rusa y la hispanohablante. Pero más allá del aspecto social, en el plano deportivo es un combate con mucha miga, siendo uno el actual campeón de peso ligero de la UFC y el otro el aspirante al cinturón del peso wélter, algo que podría llegar a ejecutar Makhachev el próximo 15 de noviembre.

Conscientes de que es una pelea que algún día pueda darse, ya sea en el peso ligero o en el wélter, ambos ya se han echado un buen vistazo. Para muestra, las últimas declaraciones de Javier Méndez, uno de los entrenadores principales de Islam Makhachev, junto a Khabib Nurmagomedov. El técnico mexicano-estadounidense ha hablado acerca del estilo del hispanogeorgiano, allanando el terreno a un hipotético futuro combate entre ambas estrellas.

«Yo diría que con él, al menos, hay que mantenerse fuera del alcance del boxeo. Tiene el mejor boxeo del sector. Su punto más débil es la zona de patadas, y luego hay que poner a prueba el agarre. El muay thai sería una buena especialidad [para vencerlo]», señaló Javier Méndez en KnowTimeToFly, asegurando que Topuria cuenta con el mejor golpeo de manos de todo el deporte, pero que halla en la lucha cuerpo a cuerpo y en el pateo una vulnerabilidad que tratarían de aprovechar dentro del octágono. Primero tendrán que superar sus próximas pruebas: Topuria probablemente defienda ante Paddy Pimblett y Makhachev su asalto al wélter ante el campeón Jack Della Maddalena. Pero los aficionados piden a gritos este súper combate.