El entrenador de Makhachev desgrana a Ilia Topuria: «Su punto débil son las patadas...»

Uno de los miembros de la esquina del excampeón daguestaní y posible futuro rival del hispanogeorgiano analizar el estilo de El Matador

Ilia Topuria reta a Makhachev en la Casa Blanca: «Sería una pelea de las más importantes de la historia»

Javier Méndez, junto a Islam Makhachev X
Álvaro Colmenero

En la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor organización global de artes marciales mixtas (MMA), se suele decir que lo mejor está por llegar. Si bien es cierto que algunos iconos del deporte serán ya imborrables y muchos de ellos inigualables, se trata de una ... disciplina muy joven, con apenas unas décadas de existencia, y que está inmersa en un continuo desarrollo industrial. Es por ello que, aunque ya hemos vivido algunos de los combates más grandes de la historia, como aquel en el que Conor McGregor fue derrotado por Khabib Nurmagomedov, todavía hay un pleito que todos los aficionados quieren ver y que destaca sobre el resto: el posible enfrentamiento entre Ilia Topuria e Islam Makhachev.

